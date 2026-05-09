ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Сухум. 9 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг принял участие в военном параде в Москве, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства и его супруга наблюдали за торжественным маршем войск и прохождением техники с трибун на Красной площади.
По завершении парада президент России Владимир Путин и главы иностранных государств почтили память павших в годы войны.
Президент Абхазии Бадра Гунба с супругой возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
