ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ АБХАЗИИ И РОССИИ

Владимир Путин поблагодарил Бадру Гунба за участие в торжествах по случаю Дня Победы. Он отметил, что для народа Абхазии чтить память героев – естественное дело, так как более 55 тысяч жителей республики участвовали в войне, 23 человека стали Героями Советского Союза, а 17 тысяч представителей титульной нации погибли на фронтах.

Сухум. 9 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Кремле состоялась встреча президента Республики Абхазия Бадры Гунба с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Президент России отметил динамичное развитие двусторонних отношений и рост товарооборота между странами.

«Хочу отметить, что наши межгосударственные отношения развиваются успешно. Год с небольшим Вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения. Достаточно сказать, что товарооборот у нас за предыдущий год вырос на 16 процентов. Это хороший показатель», – сказал Владимир Путин.

Бадра Гунба поздравил Владимира Путина с праздником и поблагодарил за усилия по сохранению исторической памяти.

Президент Абхазии отметил активный рост сотрудничества во всех сферах и выразил признательность за важные для республики решения.

«Вы совершенно справедливо отметили, очень динамично развиваются взаимоотношения, товарооборот растет, практически во всех сферах жизнедеятельности у нас активный рост», – сказал Бадра Гунба.

В частности, он сообщил, что благодаря поддержке в открытии международного аэропорта «Сухум» по итогам 2025 года перевезено более 120 тысяч человек в рамках регулярных рейсов.

«Сегодня Сухум связан прямыми рейсами с Москвой, Санкт-Петербургом, Ханты-Мансийском, Уфой, Нижним Новгородом. Буквально на днях ожидаем открытие нового авиасообщения – со Ставропольским краем, Минводами. География полетов расширяется. Конечно же, это дополнительная динамика в рамках наших взаимоотношений, развития экономики», – подчеркнул Бадра Гунба.

Также глава государства поблагодарил за помощь российских медиков и передачу лабораторий.

«Благодарю Вас за решение, принятое по медикам. В прошлом году в пиковый сезон российские медики находились в нашей стране, помогали нашим специалистам. Также было принято Вами решение о передаче санитарно-эпидемиологических лабораторий, очень важных лабораторий, которых ранее не было», – сказал Бадра Гунба.

Отдельно была отмечена признательность за сохранение упрощенного порядка пересечения границы для детей до 14 лет.

«Также хочу поблагодарить за то решение, которое Вы приняли в связи с новыми нормами пересечения границ с детьми до 14 лет. Эти ограничения Абхазию пока не касаются. Это возможность увеличить туристический поток в Республику. Спасибо Вам большое за Ваше личное внимание и активное участие в процессах взаимодействия между нашими странами», – отметил Бадра Гунба.

В завершение встречи Бадра Гунба передал Владимиру Путину слова поздравления от всех граждан Абхазии.