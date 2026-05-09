 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Суббота, 09 мая 2026 21:35
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 9 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Кремле состоялась встреча президента Республики Абхазия Бадры Гунба с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Владимир Путин поблагодарил Бадру Гунба за участие в торжествах по случаю Дня Победы. Он отметил, что для народа Абхазии чтить память героев – естественное дело, так как более 55 тысяч жителей республики участвовали в войне, 23 человека стали Героями Советского Союза, а 17 тысяч представителей титульной нации погибли на фронтах.

Президент России отметил динамичное развитие двусторонних отношений и рост товарооборота между странами.

«Хочу отметить, что наши межгосударственные отношения развиваются успешно. Год с небольшим Вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения. Достаточно сказать, что товарооборот у нас за предыдущий год вырос на 16 процентов. Это хороший показатель», – сказал Владимир Путин.

Бадра Гунба поздравил Владимира Путина с праздником и поблагодарил за усилия по сохранению исторической памяти.

Президент Абхазии отметил активный рост сотрудничества во всех сферах и выразил признательность за важные для республики решения.

«Вы совершенно справедливо отметили, очень динамично развиваются взаимоотношения, товарооборот растет, практически во всех сферах жизнедеятельности у нас активный рост», – сказал Бадра Гунба.

В частности, он сообщил, что благодаря поддержке в открытии международного аэропорта «Сухум» по итогам 2025 года перевезено более 120 тысяч человек в рамках регулярных рейсов.

«Сегодня Сухум связан прямыми рейсами с Москвой, Санкт-Петербургом, Ханты-Мансийском, Уфой, Нижним Новгородом. Буквально на днях ожидаем открытие нового авиасообщения – со Ставропольским краем, Минводами. География полетов расширяется. Конечно же, это дополнительная динамика в рамках наших взаимоотношений, развития экономики», – подчеркнул Бадра Гунба.

Также глава государства поблагодарил за помощь российских медиков и передачу лабораторий.

«Благодарю Вас за решение, принятое по медикам. В прошлом году в пиковый сезон российские медики находились в нашей стране, помогали нашим специалистам. Также было принято Вами решение о передаче санитарно-эпидемиологических лабораторий, очень важных лабораторий, которых ранее не было», – сказал Бадра Гунба.

Отдельно была отмечена признательность за сохранение упрощенного порядка пересечения границы для детей до 14 лет.

«Также хочу поблагодарить за то решение, которое Вы приняли в связи с новыми нормами пересечения границ с детьми до 14 лет. Эти ограничения Абхазию пока не касаются. Это возможность увеличить туристический поток в Республику. Спасибо Вам большое за Ваше личное внимание и активное участие в процессах взаимодействия между нашими странами», – отметил Бадра Гунба.

В завершение встречи Бадра Гунба передал Владимиру Путину слова поздравления от всех граждан Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 09 мая 2026 21:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.