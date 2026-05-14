Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание по развитию цифровой экономики и созданию технопарков. В обсуждении приняли участие премьер-министр Владимир Делба, министр экономики Теймураз Миквабия, председатель Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Берулава, представители профильных ведомств и ИТ-сектора.

На совещании была представлена идея создания в Абхазии технопарков как новой инфраструктуры для развития цифровых технологий, привлечения резидентов, подготовки кадров и запуска современных сервисов для экономики и государственного управления.

Было отмечено, что традиционные отрасли – туризм, сельское хозяйство и сфера услуг – сохраняют ключевое значение для республики. Вместе с тем подчеркивалось, что новый импульс для их развития может дать переход на современные цифровые решения: использование искусственного интеллекта, автоматизация бизнес-процессов, цифровой учет, электронный документооборот, аналитика данных и создание новых сервисов для граждан, бизнеса и государства.

Также обсуждалось формирование условий для привлечения резидентов технопарков и инвесторов и необходимость создания законодательной и налоговой базы, которая будет стимулировать развитие ИТ-компаний в Абхазии.

Премьер-министр Владимир Делба и министр экономики Теймураз Миквабия обозначили подходы, которые могут быть использованы для формирования привлекательной среды для инвесторов и технологических компаний.

Представители ИТ-сектора, со своей стороны, отметили, что для развития технопарков необходимы не только налоговые льготы, но и инфраструктура, кадровая база, взаимодействие с государством и возможность запускать реальные цифровые продукты для экономики Абхазии.

Особое внимание уделили кадровому потенциалу. Участники встречи подчеркнули, что в республике уже есть специалисты, работающие в сфере связи, банковских технологий, интернет-инфраструктуры и программных решений. Многие молодые граждане Абхазии получают образование в технических вузах, а действующие абхазские ИТ-компании обладают компетенциями, которые могут быть использованы при создании новой технологической среды.

Также было отмечено значение профильного образования. В частности, обсуждалась работа ИТ-школы и создание при поддержке Президента ИТ-колледжа при Абхазском государственном университете. Такой колледж может стать базой для подготовки специалистов в области программирования, анализа данных, кибербезопасности, искусственного интеллекта, цифровой энергетики, робототехники и других направлений новой экономики.

Отмечено, что цифровизация не должна противопоставляться традиционным отраслям, а призвана усилить их: повысить качество услуг, прозрачность бизнеса и создать новые рабочие места для молодежи.

Президент отметил, что без внедрения современных технологий развитие государства сегодня невозможно. По мнению главы государства, их правильное использование станет мощным стимулом для роста экономики и качественных изменений во всех сферах государственной деятельности.

Бадра Гунба отметил, что для реализации этих задач необходимо объединить усилия всех, кто обладает знаниями и практическим опытом в этой области.

По итогам встречи Бадра Гунба поручил профильным ведомствам проработать представленные инициативы.