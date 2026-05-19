ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ АЙНАРА ЦВИЖБА

Сухум. 19 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Ткуарчалским районным судом, под председательством судьи Ахуба К.Р., оглашены вводная и резолютивная часть обвинительного приговора в отношении Цвижба Айнара Тамазовича, обвиняемого в умышленном убийстве гражданки Бахтадзе Н.Г., т.е. преступлении предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазия.

Как сообщалось ранее, прокуратурой Галского района, по заявлению матери потерпевшей – Агумава Я.Г. о факте исчезновения ее дочери Бахтадзе Натии Гурамовны, 1995 года рождения было возбуждено уголовное дело.

В результате расследования, было установлено и доказано, что 28 июля 2023 года в городе Гал, Бахтадзе Н.Г. находившаяся в салоне автомашины марки «Lexus» GX 470, была убита в результате нанесения удара в жизненно важный орган – височную область головы со стороны жителя города Очамчыра – Цвижба Айнара Тамазовича, 1998 года рождения. В последующем, тело потерпевшей и ее личные вещи им было перевезено в район третьей перепадной Ингур ГЭС, где было сброшено в реку. Поисковые мероприятия результатов не дали и тело потерпевшей так и не было найдено.

Подсудимый Цвижба А.Т. вину признал, приговором суда признан виновным в умышленном убийстве и осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судом также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении материального и морального вреда, причиненного преступлением.