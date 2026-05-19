 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ АЙНАРА ЦВИЖБА

Новости Вторник, 19 мая 2026 19:47
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ АЙНАРА ЦВИЖБА

Сухум. 19 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Ткуарчалским районным судом, под председательством судьи Ахуба К.Р., оглашены вводная и резолютивная часть обвинительного приговора в отношении Цвижба Айнара Тамазовича, обвиняемого в умышленном убийстве гражданки Бахтадзе Н.Г., т.е. преступлении предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазия.

Как сообщалось ранее, прокуратурой Галского района, по заявлению матери потерпевшей – Агумава Я.Г. о факте исчезновения ее дочери Бахтадзе Натии Гурамовны, 1995 года рождения было возбуждено уголовное дело.

В результате расследования, было установлено и доказано, что 28 июля 2023 года в городе Гал, Бахтадзе Н.Г. находившаяся в салоне автомашины марки «Lexus» GX 470, была убита в результате нанесения удара в жизненно важный орган – височную область головы со стороны жителя города Очамчыра – Цвижба Айнара Тамазовича, 1998 года рождения. В последующем, тело потерпевшей и ее личные вещи им было перевезено в район третьей перепадной Ингур ГЭС, где было сброшено в реку. Поисковые мероприятия результатов не дали и тело потерпевшей так и не было найдено.

Подсудимый Цвижба А.Т. вину признал, приговором суда признан виновным в умышленном убийстве и осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судом также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении материального и морального вреда, причиненного преступлением.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 19 мая 2026 19:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНИСТР ВД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С НАЧАЛЬНИКОМ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ В АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.