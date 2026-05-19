ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
В АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Новости Вторник, 19 мая 2026 19:51
Сухум. 19 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба принял делегацию из Нижнего Новгорода. Приветствуя гостей, Тимур Агрба поблагодарил за недавние реализованные проекты – по подсветке набережной и по масштабной реконструкции сквера в Новом микрорайоне столицы.

«Мы рады вас приветствовать. Готовы обсудить все наши рабочие вопросы. На протяжении длительного времени сотрудничаем, встречаемся и реализуем совместные проекты. Наши горожане всегда рады видеть гостей из Нижнего Новгорода. Мы сами приезжали к вам на День города, до сих пор под впечатлением и обязательно еще раз туда вернемся. Сквер в Новом микрорайоне столицы стал местом притяжения наших горожан – современный парк, наполненный разными локациями, детскими площадками, фонтаном. Излюбленное место жителей микрорайона. За что мы вам благодарны. Работа по подсветке набережной продолжается», – сказал Тимур Агрба.

Антонова Елена Владимировна – исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода отметила, что сотрудничество между городами продолжится в том же темпе, и сообщила, что нынешний визит посвящен реализации новых проектов, в частности, проекта по музею боевой славы.

«Здорово присутствовать на гостеприимной абхазской земле. Спасибо за теплый прием в аэропорту. Действительно, мы не только реализуем проекты, но уже есть задел реализованных проектов. Мы хотели бы сохранить тот же темп, с той же добротой, и самое главное, сохранить теплое сотрудничество, которое сложилось между нашими коллегами», – сказала Елена Антонова.

Нижний Новгород город-побратим Сухума. Соглашение о побратимских отношениях было подписано в сентябре 2024 года, а взаимодействуют города уже около 15 лет, реализуя совместные проекты в различных областях.

