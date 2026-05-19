Новости Вторник, 19 мая 2026 19:53
ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ БОЕВЫХ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОШЛО В МВД АБХАЗИИ

Сухум. 19 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве внутренних дел Абхазии состоялась встреча членов Ассоциации ветеранов МВД – участников боевых действий 1992-1993 годов. Мероприятие по традиции началось с возложения цветов у мемориальной стены памяти сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия. Боевые товарищи почтили память коллег, погибших в Отечественной войне народа Абхазии и при исполнении служебного долга в послевоенные годы, выразив глубокую признательность тем, кто ценой собственной жизни отстаивал мир и безопасность республики.

Ежегодное собрание открыл председатель Ассоциации Аслан Дгебия, который отметил значительный вклад ветеранов в укрепление правопорядка в стране, доложил присутствующим о реализации социальных проектов поддержки ветеранского движения и семей погибших.

Отдельные слова благодарности были адресованы руководству ведомства и сотрудникам МВД за оказываемую поддержку Ассоциации, внимание к ветеранам и содействие в решении вопросов материального характера.

Участники обозначили планы дальнейшего взаимодействия Ассоциации с Министерством внутренних дел, подчеркнули важность сохранения памяти о событиях Отечественной войны народа Абхазии и патриотического воспитания молодого поколения.

Ассоциация ветеранов МВД Республики Абхазия – участников боевых действий 1992-1993 годов была создана 8 мая 2015 года. Организация объединяет ветеранов органов внутренних дел, принимавших участие в защите страны, и активно занимается вопросами социальной поддержки своих членов, сохранением боевого братства и исторической памяти.

