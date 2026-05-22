ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
ОТЕЛИ АБХАЗИИ ПОДНЯЛИ СРЕДНЮЮ СТОИМОСТЬ НОЧИ ДО 8,5 ТЫС. РУБЛЕЙ

Новости Пятница, 22 мая 2026 19:42
Сухум. 22 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Средняя стоимость ночи в отелях Абхазии в этом туристическом сезоне составляет около 8500 руб. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, передает ТАСС.

Ночь в отелях четыре-пять звёзд стоит от 15 тыс. руб. Размещение в трёхзвёздочных отелях обходится примерно в 8 тыс. руб., а в гостиницах две звезды и ниже – в 5-6 тыс. руб. По словам Уманского, средняя продолжительность отдыха в Абхазии составляет 7,5-8 дней.

В РСТ отмечают, что Абхазия остаётся более доступным направлением по сравнению с российскими курортами. В среднем цены там ниже на 20-30 %. В начале сезона спрос на туры в Абхазию просел из-за ограничений на поездки детей по свидетельствам о рождении. После временного возобновления такого порядка пересечения границы спрос начал восстанавливаться, а отставание сократилось до 6%.

