В ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ АБХАЗИИ В ТУРЦИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С МАТЕРЯМИ ПОГИБШИХ ВОИНОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 ГГ.

Сухум. 22 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Полномочном представительстве Республики Абхазия в Турецкой Республике состоялась встреча полномочного представителя Абхазии в Турции Ибрагима Авидзба с матерями погибших воинов в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и женщинами-ветеранами – Тамарой Эзугбая, Нанули Таркил и Азой Агумава, находящимися с визитом в Турции в составе делегации из Абхазии.

Во встрече также приняли участие члены делегации: заместители председателя Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации Бастакуа Агрба и Астамур Багателия, заместитель директора Фонда по репатриации Тенгиз Анкваб, главный специалист общего отдела Ирина Ласурия, депутат Народного Собрания – Парламента Нарсоу Салакая.

В ходе встречи, обращаясь к матерям погибших воинов в Отечественной войне народа Абхазии, Ибрагим Авидзба подчеркнул, что они воспитали настоящих героев, которые отдали свои жизни во имя свободы своей Родины.

Полномочный представитель отметил, что вклад женщин в борьбу за свободу и независимость Абхазии, которые воевали плечом к плечу с мужчинами, работали в тылу и госпиталях, навеки вписан в новейшую историю нашей страны.