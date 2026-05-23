 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮ ДЕНЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА

Новости Суббота, 23 мая 2026 13:51
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮ ДЕНЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА

Сухум. 23 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 23 мая православные христиане Абхазии отмечают День святого Апостола Симона Кананита. Этот день имеет большое значение не только для православной Абхазии, но также значим и для всего христианского мира, потому что один из 12 апостолов Иисуса Христа проповедовал в Абхазии, и здесь покоятся его мощи.

В честь этого святого на месте его захоронения в Новом Афоне в 9-10 веках был воздвигнут храм.

Это престольный праздник Новоафонского монастыря. Один из главных праздников Абхазской Церкви. В этот день в Новый Афон съезжается огромное количество верующих, которые принимают участие в торжественном богослужении в главном храме монастыря. По окончании Литургии совершается освящение воды и крестных ход, а затем торжество продолжается уже в формате всенародных гуляний.

Существует предание, что на свадьбе у апостола Симона в Кане Галилейской Господь сотворил свое первое чудо, превратив воду в вино. Презрев все мирское, Симон пошел за Христом.

Летописи умалчивают о том, как долго Апостол проповедовал в Абхазии. Известно лишь, что он прославлял Христа-Спасителя многими чудесными знамениями, и божественное учение стало приносить в народе обильные плоды веры.

Апостол подвергался за это бесчисленным огорчениям и бедствиям, был увенчан мученическим венцом и погребен неподалеку от своей пещеры, на берегу Псыртсхи.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 23 мая 2026 13:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ АБХАЗИИ В ТУРЦИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С МАТЕРЯМИ ПОГИБШИХ ВОИНОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 ГГ. В ДОНСКОМ МОНАСТЫРЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.