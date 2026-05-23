В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮ ДЕНЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА

Сухум. 23 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 23 мая православные христиане Абхазии отмечают День святого Апостола Симона Кананита. Этот день имеет большое значение не только для православной Абхазии, но также значим и для всего христианского мира, потому что один из 12 апостолов Иисуса Христа проповедовал в Абхазии, и здесь покоятся его мощи.

В честь этого святого на месте его захоронения в Новом Афоне в 9-10 веках был воздвигнут храм.

Это престольный праздник Новоафонского монастыря. Один из главных праздников Абхазской Церкви. В этот день в Новый Афон съезжается огромное количество верующих, которые принимают участие в торжественном богослужении в главном храме монастыря. По окончании Литургии совершается освящение воды и крестных ход, а затем торжество продолжается уже в формате всенародных гуляний.

Существует предание, что на свадьбе у апостола Симона в Кане Галилейской Господь сотворил свое первое чудо, превратив воду в вино. Презрев все мирское, Симон пошел за Христом.

Летописи умалчивают о том, как долго Апостол проповедовал в Абхазии. Известно лишь, что он прославлял Христа-Спасителя многими чудесными знамениями, и божественное учение стало приносить в народе обильные плоды веры.

Апостол подвергался за это бесчисленным огорчениям и бедствиям, был увенчан мученическим венцом и погребен неподалеку от своей пещеры, на берегу Псыртсхи.