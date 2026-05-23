 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ДОНСКОМ МОНАСТЫРЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА

Новости Суббота, 23 мая 2026 13:54
Оцените материал
(0 голосов)
В ДОНСКОМ МОНАСТЫРЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА

Сухум. 23 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В день памяти святого апостола Симона Кананита (Зилота), в Донском ставропигиальном мужском монастыре была совершена Божественная литургия. Богослужение возглавил наместник обители Высокопреосвященнейший Феогност, митрополит Каширский. Ему сослужили насельники монастыря – иеромонах Арсений (Джелия) и иеродиакон Георгий (Айба).

За Литургией молились прихожане и паломники, среди которых были представители Московской абхазской диаспоры.

Для верующих, чьи корни связаны с Абхазией, этот день имеет особое значение: апостол Симон Кананит издревле почитается как небесный покровитель этой земли, где он, по преданию, проповедовал Евангелие.

Собравшиеся молились о мире, о своих близких и о сохранении веры, переданной апостолами.

За Литургией верующие особенно усердно возносили молитвы о даровании той самой ревности по Богу, которой отличался апостол Симон, именуемый Зилотом. Святой апостол, видевший чудо в Кане Галилейской и положивший свою жизнь за проповедь Христову, служит для каждого христианина примером бесстрашного исповедания веры. Память о том, что истина Евангельская передается через апостольское преемство и личный подвиг, вдохновляет и нас не стыдиться Евангелия, твердо стоять в истине и ревностно исполнять заповеди, несмотря на обстоятельства мира сего. Донская обитель в этот день явила зримый образ единства во Христе, где за общей чашей Святой Евхаристии собрались люди разных судеб, но одной веры, переданной апостолами.

По окончании Литургии участники богослужения сердечно поблагодарили владыку Феогноста и братию Донского монастыря за возможность соборно помолиться в день памяти святого апостола.

Богослужение прошло в тихой, молитвенной атмосфере. Участники выразили надежду на продолжение этой доброй традиции в будущем.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 23 мая 2026 13:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮ ДЕНЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА МУЗЫКА, КОТОРАЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ И РАССТОЯНИЙ: ФИНАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ КОНКУРСА-ЛАБОРАТОРИИ АЛИСЫ ГИЦБА ПРОЙДУТ В АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.