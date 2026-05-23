МУЗЫКА, КОТОРАЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ И РАССТОЯНИЙ: ФИНАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ КОНКУРСА-ЛАБОРАТОРИИ АЛИСЫ ГИЦБА ПРОЙДУТ В АБХАЗИИ
Сухум. 23 мая 2026 г. Абхазия-Информ. С 15 по 18 июня IV Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба «Музыка – диалог без расстояний и границ» подарит три совершенно уникальных концерта – в Сухуме, Пицунде и… глубоко под землёй, в Новоафонской пещере.
15 июня, 19:00 – «Оперная феерия», Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба (Сухум). Именно здесь проходил третий тур IV конкурса и гала-концерт. Теперь на ту же сцену выйдут лауреаты 2025 года вместе с солистами филармонии. Будет грандиозно, мощно и очень красиво.
17 июня, 20:00 – «Голос и Орган. Диалог вечности». Патриарший собор в Пицунде (X век!). Храм Андрея Первозванного с его легендарной акустикой, древние своды и орган. Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия сопроводит вокальные партии лауреатов.
18 июня, 15:00 – концерт в зале «Спелеологов» Новоафонской пещеры. Выступление пройдёт на глубине 160 метров в условиях естественной объёмной, идеальной акустики. Это звучит невероятно!
Именно концертами в Абхазии завершится второй этап IV конкурса-лаборатории, в рамках которого в 2026 году прошли гастроли в Новосибирске, Красноярске, Белгороде, Москве, Казани и Нижнем Новгороде.
И вот теперь – грандиозный финал в Абхазии, стране души, прекрасной природы и теперь – качественной академической музыки!
«Гастроли в Абхазии особенно важны для нашего проекта, ведь одна из его основных задач – укрепить связи России и Абхазии. Будучи российско-абхазской певицей, я рада привозить в родную Абхазию ярких участников из разных городов России. Музыка всегда была и остаётся диалогом без границ», – говорит Алиса Гицба.
Концерты проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России и Правительства Республики Абхазия.
