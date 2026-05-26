СОЗДАНА РАБОЧАЯ КОМИССИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ В ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ
Сухум. 26 мая 2026 г. Абхазия-Информ. По поручению президента Бадры Гунба создана рабочая комиссия по ликвидациям последствий стихии в восточных районах страны. Комиссию возглавляет начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония. Во исполнение поручения президента он выехал в Ткуарчалский район. Цель поездки – оценить масштабы ущерба, нанесённого инфраструктуре района в результате сильных ливней и последовавших за ними подтоплений, а также наметить первоочередные меры по ликвидации последствий стихийного бедствия.
В рамках совещания Демир Гамисония совместно с представителями местных органов власти, спасательных служб и профильных ведомств осмотрели наиболее пострадавшие села, идет сбор данных для составления соответствующей документации.
Демир Гамисония подчеркнул, что все работы будут координироваться Управлением капитального строительства при тесном взаимодействии с администрацией Ткуарчалского района.
***
Сегодня же начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония провёл экстренное совещание с представителями подрядных организаций.
С ночи 25 мая на ряде проблемных участков работы уже ведутся. На всех этапах контроль над осуществлением работ ведет Управление капитального строительства.
«Всего у нас получается порядка 1500 дворов, которые оказались сегодня в сложной ситуации из-за последствий стихии. Среди основных проблем: смыв дорог, подмыв мостов и выходы из берегов русел рек, что повлекло за собой подтопление около 150 домовладений.
Есть поручение руководства страны- в оперативном режиме устранить последствия ливней.
Ситуация требует максимальной оперативности. Мы не можем допустить, чтобы последствия стихии осложняли жизнь людей дольше необходимого. Подрядчики должны мобилизовать все ресурсы», – подчеркнул Демир Гамисония.
Ход восстановительных мероприятий будет находиться наличном контроле у президента Бадры Гунба.
