ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 4 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня на полях ПМЭФ было подписано Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Ленинградской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. После церемонии состоялась встреча Президента Бадры Гунба с губернатором Александром Дрозденко.

Глава государства отметил успехи Ленинградской области, которая динамично развивается и входит в число лидеров по экономическим показателям.

Бадра Гунба подчеркнул, что развитие производства и агропромышленного комплекса является важным направлением для Абхазии. В этой связи республика заинтересована в опыте Ленинградской области. По словам президента, важно перейти от теоретического обмена к практической плоскости и реализации конкретных шагов.

Бадра Гунба отметил взаимную нацеленность сторон на системную работу и подчеркнул, что Абхазия готова использовать опыт Ленинградской области для внедрения современных технологий в агропромышленный комплекс и создания дополнительной налогооблагаемой базы.

Глава государства отметил, что двустороннее взаимодействие стало активно развиваться благодаря личному участию губернатора.

В качестве примера развития дружеских отношений Бадра Гунба привел организованный в прошлом году отдых абхазских детей в Ленинградской области. Президент подчеркнул, что контакты между поколениями свидетельствуют о намерении сторон выстраивать системную работу на перспективу.

Особую благодарность он выразил Александру Дрозденко за сохранение исторической памяти и недавнее открытие памятника уроженцу Абхазии Химце Тарба, который в годы Великой Отечественной войны совместно с боевыми товарищами отстаивал общую свободу.

Бадра Гунба подчеркнул, что бережное отношение к истории, невзирая на национальность и вероисповедание, служит важным сигналом обществу о единстве в стремлении развиваться ради будущих поколений.

Александр Дрозденко сообщил о начале подготовки дорожной карты по реализации Соглашения, отметив, что взаимодействие с абхазскими коллегами ведется на постоянной основе.

Особое внимание губернатор уделил развитию побратимских связей. В частности, речь шла об установлении побратимских связей между Приозерским и Ткуарчалским районами, а также между городами Сосновый Бор и Новый Афон.

Александр Дрозденко подчеркнул готовность к продолжению тесного взаимодействия, предложив объединить опыт области в промышленных инвестициях, управлении портовой инфраструктурой и агропромышленным комплексом с возможностями республики. В частности, обсуждалась помощь абхазским специалистам в развитии птицеводства и молочного животноводства, где Ленинградская область занимает лидирующие позиции.