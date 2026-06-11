ФИЛЬМ ПРОДЮСЕРА ИЗ АБХАЗИИ НОМИНИРОВАН НА ПРЕМИЮ ТЭФИ

Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Сериал «Эльбрус», снятый для Пятого российского телеканала получил две номинации на премию ТЭФИ: «Лучший детективный сериал» и «Лучший продюсер сериала». Продюсер сериала, наш соотечественник Аинар Лабахуа отметил, что впервые работа представителя Абхазии, была номинирована на столь высокую премию.

«К сожалению, саму премию ТЭФИ нам не присудили, но и номинирование – это тоже очень высокий результат для творчества. Более того, номинации подчеркивают высокий уровень проекта и его значимость для отечественного телевидения. Нам есть к чему стремиться!» – сказал в беседе с «Абхазия-Информ» Аинар Лабахуа.

Он также сообщил, что уже отснят второй сезона сериала «Эльбрус», и пишется сценарий для третьего сезона.

ТЭФИ – российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учреждённая фондом «Академия российского телевидения» 21 октября 1994 года.

Является российским аналогом американской премии «Эмми».