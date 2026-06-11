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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПОДСТАНЦИИ «ОЧАМЧЫРА 2»

Новости Четверг, 11 июня 2026 19:48
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В ОЧАМЧЫРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПОДСТАНЦИИ «ОЧАМЧЫРА 2»

Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В городе Очамчыра продолжаются масштабные работы по модернизации подстанции «Очамчыра 2». В рамках проекта выполняется замена силового трансформатора мощностью 10 МВА на новый трансформатор мощностью 25 МВА, что позволит значительно повысить надежность электроснабжения и обеспечить необходимый резерв мощности для дальнейшего развития города и района.

Также проводится замена ошиновки классов напряжения 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ. Помимо этого, будет полностью обновлено высоковольтное оборудование 110 кВ, включая:

трансформаторы напряжения;

трансформаторы тока;

разъединители;

выключатели;

релейная защита и автоматика.

Данная подстанция обеспечивает электроснабжение значительной части города Очамчыра, а также 10 сел Очамчырского района, поэтому ее модернизация имеет важное значение для тысяч потребителей.

После завершения работ существенно повысится надежность электроснабжения.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 11 июня 2026 19:49

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