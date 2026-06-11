В ОЧАМЧЫРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПОДСТАНЦИИ «ОЧАМЧЫРА 2»
Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В городе Очамчыра продолжаются масштабные работы по модернизации подстанции «Очамчыра 2». В рамках проекта выполняется замена силового трансформатора мощностью 10 МВА на новый трансформатор мощностью 25 МВА, что позволит значительно повысить надежность электроснабжения и обеспечить необходимый резерв мощности для дальнейшего развития города и района.
Также проводится замена ошиновки классов напряжения 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ. Помимо этого, будет полностью обновлено высоковольтное оборудование 110 кВ, включая:
трансформаторы напряжения;
трансформаторы тока;
разъединители;
выключатели;
релейная защита и автоматика.
Данная подстанция обеспечивает электроснабжение значительной части города Очамчыра, а также 10 сел Очамчырского района, поэтому ее модернизация имеет важное значение для тысяч потребителей.
После завершения работ существенно повысится надежность электроснабжения.
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