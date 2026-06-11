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Абхазия Информ

10 ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С АБХАЗИЕЙ, ПОДДЕРЖАЛ ПФКИ

Новости Четверг, 11 июня 2026 19:50
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10 ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С АБХАЗИЕЙ, ПОДДЕРЖАЛ ПФКИ

Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. По итогам 16-го грантового конкурса, российский Президентский фонд культурных инициатив поддержал 10 проектов, мероприятия которых пройдут на территории Абхазия или для их жителей. Общая утвержденная сумма финансирования – 260,7 млн рублей, ещё 255,4 млн рублей авторы проектов привлекут в качестве софинансирования.

В 2026 году на территории Абхазии пройдет ряд знаковых и масштабных проектов, поддержанных ПФКИ.

XXIV Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...» – масштабный проект, включающий концерты и творческие встречи с ведущими деятелями культуры России и Абхазии. Ключевые мероприятия ставшего уже традиционным фестиваля пройдут в Сухуме, Пицунде и в селе Бедиа.

С 28 по 29 августа в Сухуме состоится Первый международный фестиваль национальной культуры Абхазии и России #ШОУАБХАЗИИ, посвященный Дню признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией.

Еще один крупный проект – конкурс-фестиваль «Музыка Гордых – 2026». Он впервые пройдет за пределами РФ, объединив на одной площадке музыкантов и талантливую молодежь России и Абхазии.

Проект «Путь Героя» направлен на изучение, сохранение и популяризацию русско-абхазского историко-культурного наследия с периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. до нынешних дней. В рамках этого проекта 30 сентября состоится открытие интерактивной экспозиции в Государственном музее Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба.

С 1 по 7 октября в Сухуме пройдет первая Международная научно-практическая конференция по русско-абхазскому историко-культурному наследию с привлечением профессионального сообщества.

С 2021 года Президентский фонд культурных инициатив поддержал 63 проекта, связанных с Абхазией. Общая сумма утвержденного финансирования составила 1,2 млрд рублей, ещё 1,4 млрд рублей авторы проектов привлекли в качестве софинансирования.

Президентский фонд культурных инициатив осуществляет свою деятельность на основании указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив» и оказывает всестороннюю поддержку авторам проектов в сфере культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 11 июня 2026 20:01

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