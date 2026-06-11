ОЛЕГ ОТЫРБА НАЗНАЧЕН ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Распоряжением Кабинета министров Республики Абхазия Отырба Олег Игоревич назначен заместителем министра здравоохранения.
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Отырба Олег Игоревич, 1987 года рождения, является врачом-нейрохирургом первой квалификационной категории.
Окончил «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
С 2011 г. по 2012 г. проходил обучение в интернатуре на базе ФГБОУ ВО «КубГМУ» по специальности «Нейрохирургия».
С 2012 года по 2025 год работал в должности врача-нейрохирурга нейрохирургического отделения ГУ МЗ РА «Республиканская больница».
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Также приказом министра здравоохранения Астамура Гуния помощниками министра назначены Джинджал Алхас Владимирович, Зантария Дамей Чичикович, Адлейба Сария Темуровна.
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