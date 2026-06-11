ОЛЕГ ОТЫРБА НАЗНАЧЕН ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Отырба Олег Игоревич, 1987 года рождения, является врачом-нейрохирургом первой квалификационной категории.

Окончил «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

С 2011 г. по 2012 г. проходил обучение в интернатуре на базе ФГБОУ ВО «КубГМУ» по специальности «Нейрохирургия».

С 2012 года по 2025 год работал в должности врача-нейрохирурга нейрохирургического отделения ГУ МЗ РА «Республиканская больница».

***

Также приказом министра здравоохранения Астамура Гуния помощниками министра назначены Джинджал Алхас Владимирович, Зантария Дамей Чичикович, Адлейба Сария Темуровна.