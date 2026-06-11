ПРОДОЛЖАЮТСЯ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В столице Абхазии прошел масштабный рейд под личным контролем вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут с участием заместителей министра – Беслана Чкадуа, Тенгиза Нармания, Раща Цвижба. Мероприятие охватило ключевые транспортные артерии города и прилегающие трассы – места с традиционно высокой интенсивностью движения. В рейде был задействован личный состав Госавтоинспекции территориальных подразделений органов внутренних дел, оперативных служб и СОБРа.

Основной задачей стало повышение безопасности на дорогах, пресечение грубых нарушений ПДД, выявление лиц, находящихся в розыске, представляющих оперативный интерес, незаконно хранящих наркотические средства и огнестрельное оружие, а также обеспечение правопорядка и общественной безопасности. В комплексном мероприятии приняли участие сотрудники Государственной миграционной службы, которые осуществляли контроль за соблюдением режима пребывания, проживания и временной трудовой деятельности на территории Абхазии.

По результатам рейда зафиксированы следующие показатели: всего составлено 292 административных протокола по различным нарушениям ПДД, выявлено 10 водителей в нетрезвом состоянии – все отстранены от управления и привлечены к административной ответственности, 14 автомобилей поставлены на штрафстоянки, растонировано на месте 117 автомобилей, изъята одна единица незаконно хранимого огнестрельного оружия. Выявлено 6 фактов нарушения миграционного законодательства.

Руководство МВД планирует и дальше продолжать проведение подобных рейдов на регулярной основе, усилить профилактическую работу с водителями и пешеходами, усилить практику пешего патрулирования в местах массового пребывания жителей и гостей Абхазии, особенно в период летнего курортного сезона.

Об этом сообщает сайт МВД.