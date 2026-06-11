В ЛЫХНЫ СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ ФОРУМ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ КАВКАЗА

Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Первый форум культуры народов Кавказа «Лыхны» состоится 13 июня в селе Лыхны Гудаутского района, на исторической поляне «Лыхнашта». Форум проводится при поддержке президента и Правительства Республики Абхазия, Министерства культуры и Министерства туризма Абхазии, российского Фонда президентских грантов, Госкомитета РА по делам молодежи и спорту, Администрации Гудаутского района.