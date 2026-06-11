 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ЛЫХНЫ СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ ФОРУМ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ КАВКАЗА

Новости Четверг, 11 июня 2026 20:19
Оцените материал
(0 голосов)
В ЛЫХНЫ СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ ФОРУМ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ КАВКАЗА

Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Первый форум культуры народов Кавказа «Лыхны» состоится 13 июня в селе Лыхны Гудаутского района, на исторической поляне «Лыхнашта». Форум проводится при поддержке президента и Правительства Республики Абхазия, Министерства культуры и Министерства туризма Абхазии, российского Фонда президентских грантов, Госкомитета РА по делам молодежи и спорту, Администрации Гудаутского района.

Организаторы форума – автономные некоммерческие организации «Абхазские сезоны» и «Культурно-деловая платформа «Гума».

Программа Форума:

11:00 – открытие форума, начало работы ярмарки ремёсел и выставочной зоны.

11:00 – 13:00 – традиционные конные соревнования на Лыхнашта.

11.00 – мастер-классы по стрельбе из лука.

11:00 – 13:00 – работа зоны лектория.

13:00 – 14:00 – панельная дискуссия о практиках сохранения и популяризации элементов традиционных костюмов народов Кавказа в современном мире.

14:30 – 15:30 – круглый стол в фойе Дома культуры «Культурные коды Кавказа: от традиций к будущему».

15:00 – 17:00 – показательные национальные игры («Аимҵакьачара», «Акьан ахалара», «Алабашьаршәра», «Ахаҳәарԥар»).

17:30 – 18:30 – показ коллекции стилизованных национальных платьев абхазских и кавказских дизайнеров.

18:30 – официальная церемония открытия Форума.

18:45 – 20:00 – Концертная программа с участием коллективов Абхазии и гостей из Северного Кавказа.

В рамках форума будут представлены выставки:

?экспозиция «Прелестные амазонки» (куратор - Инга Шамба);

?фотовыставка «Конные соревнования на Лыхнашта» (куратор Гугуца Джикирба);

?выставка народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества («Нити традиций», Республика Адыгея);

?экспозиция исторического оружия (Союз оружейников Республики Абхазия «Хнапы»);

?фотовыставка «Хранители молодости» (автор проекта Наталья Милованова);

?фотовыставка «Амизанҵкы» (проект компании АКВАФОН-GSM, модельер Эльвира Арсалия, фотограф Ибрагим Чкадуа).

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 11 июня 2026 20:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОДОЛЖАЮТСЯ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ОЛЕГ БАРЦИЦ ВЫСТУПИЛ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ «ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ И В ЧЕРНОМОРСКОМ МАКРОРЕГИОНЕ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.