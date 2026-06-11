В ЛЫХНЫ СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ ФОРУМ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ КАВКАЗА
Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Первый форум культуры народов Кавказа «Лыхны» состоится 13 июня в селе Лыхны Гудаутского района, на исторической поляне «Лыхнашта». Форум проводится при поддержке президента и Правительства Республики Абхазия, Министерства культуры и Министерства туризма Абхазии, российского Фонда президентских грантов, Госкомитета РА по делам молодежи и спорту, Администрации Гудаутского района.
Организаторы форума – автономные некоммерческие организации «Абхазские сезоны» и «Культурно-деловая платформа «Гума».
Программа Форума:
11:00 – открытие форума, начало работы ярмарки ремёсел и выставочной зоны.
11:00 – 13:00 – традиционные конные соревнования на Лыхнашта.
11.00 – мастер-классы по стрельбе из лука.
11:00 – 13:00 – работа зоны лектория.
13:00 – 14:00 – панельная дискуссия о практиках сохранения и популяризации элементов традиционных костюмов народов Кавказа в современном мире.
14:30 – 15:30 – круглый стол в фойе Дома культуры «Культурные коды Кавказа: от традиций к будущему».
15:00 – 17:00 – показательные национальные игры («Аимҵакьачара», «Акьан ахалара», «Алабашьаршәра», «Ахаҳәарԥар»).
17:30 – 18:30 – показ коллекции стилизованных национальных платьев абхазских и кавказских дизайнеров.
18:30 – официальная церемония открытия Форума.
18:45 – 20:00 – Концертная программа с участием коллективов Абхазии и гостей из Северного Кавказа.
В рамках форума будут представлены выставки:
?экспозиция «Прелестные амазонки» (куратор - Инга Шамба);
?фотовыставка «Конные соревнования на Лыхнашта» (куратор Гугуца Джикирба);
?выставка народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества («Нити традиций», Республика Адыгея);
?экспозиция исторического оружия (Союз оружейников Республики Абхазия «Хнапы»);
?фотовыставка «Хранители молодости» (автор проекта Наталья Милованова);
?фотовыставка «Амизанҵкы» (проект компании АКВАФОН-GSM, модельер Эльвира Арсалия, фотограф Ибрагим Чкадуа).
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