Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц выступил на круглом столе «Геополитические процессы на Южном Кавказе и в Черноморском макрорегионе: история и современность» в Абхазском государственном университете (АГУ). В мероприятии участвовали представители органов государственной власти, депутаты Народного Собрания-Парламента, представители научного и экспертного сообщества, общественных организаций, а также военнослужащие 7-й российской военной базы, профессорско-преподавательский состав АГУ.

В ходе дискуссии были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки, связанные с современными геополитическими процессами на Южном Кавказе и в Черноморском регионе.

В своем выступлении Олег Барциц подробно рассказал о текущей международной и региональной обстановке, отметив сохраняющееся влияние глобальных геополитических процессов на ситуацию в регионе.

Особое внимание министр акцентировал на Международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, отметив деструктивную позицию Грузии.

Он подчеркнул неизменную позицию Республики Абхазия, выступающей за подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Республикой Абхазия и Республикой Грузия, создание надежных международных гарантий безопасности.

Олег Барциц отметил, что выходить из формата Дискуссий контрпродуктивно.

«Это будет означать одно: формат продолжится без нас, обсуждать наши проблемы и реалии в регионе будут, но только без нашего веского слова в этом формате», – сказал он.

Говоря о развитии отношений с Российской Федерацией, Олег Барциц подчеркнул, что Россия является ключевым стратегическим союзником и партнером Абхазии, взаимодействие с которой охватывает широкий спектр направлений, включая скоординированную внешнюю политику, обеспечение безопасности, социально-экономическое развитие, гуманитарное сотрудничество, образование, здравоохранение и культурные связи.

Министр рассказал о работе МИД на ближневосточном и латиноамериканском направлениях, направленных на укрепление отношений с Сирийской Арабской Республикой, Боливарианской Республикой Венесуэла, Республикой Никарагуа, о работе по расширению контактов в Юго-Восточной Азии и Африканском континенте.

Участники круглого стола отметили значимость дальнейшего развития научно-аналитического сотрудничества и продолжения экспертного обмена мнениями по вопросам международных отношений, региональной безопасности и современных геополитических тенденций.