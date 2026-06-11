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Абхазия Информ

ВИДЕОСОВЕЩАНИЕ ГЛАВ МИД АБХАЗИИ, ПМР И РЮО

Новости Четверг, 11 июня 2026 20:45
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ВИДЕОСОВЕЩАНИЕ ГЛАВ МИД АБХАЗИИ, ПМР И РЮО

Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В формате видеоконференцсвязи состоялось совещание министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц, министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталия Игнатьева и министра иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсара Джиоева.

В ходе совещания были рассмотрены следующие вопросы:

– реализация общих внешнеполитических приоритетов Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии;

– актуальная международная обстановка вокруг республик, факторы, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие государств;

– перспективные направления и формы совместного внешнеполитического сотрудничества.

Были заслушаны доклады глав МИД трех республик.

В своем вступительном слове Олег Барциц отметил, что сегодняшняя международная ситуация характеризуется формированием новых вызовов и угроз в регионе Южного Кавказа, Восточного Причерноморья.

«Мы пристально отслеживаем формирование новых вызовов и угроз и оперативно вырабатываем способы реагирования на них», – сказал министр.

Олег Барциц отметил, что «мы с большой тревогой наблюдаем за теми процессами, которые происходят вокруг нашего дружественного, союзнического государства Приднестровской Молдавской Республики. Отдаем дань мужеству, компетентности, решительности и стойкости наших приднестровских коллег. Наши друзья работают в самых непростых условиях, мы это отчетливо осознаем. Тем не менее, решимость, активность, которую демонстрирует внешнеполитическое ведомство Приднестровья, вызывает большое уважение».

Министр выразил намерение и в дальнейшем крепить дух союзничества и партнерства.

«Намечаем работу по новым перспективным, важным форматам нашего взаимодействия. Это наш принципиальный подход. Мы будем и дальше исповедовать, и развивать именно такие принципы нашего сотрудничества. Уверен, что сегодняшнее совещание, а этот формат очень важен для всех нас, для трех стран, он, разумеется, возобновлен, и мы обязаны наполнить его новым конкретным, эффективным содержанием», – подчеркнул он.

Олег Барциц отметил, что «вся наша внешнеполитическая активность проистекает при непосредственной партнерской, дружеской, союзнической поддержке главного гаранта безопасности наших государств, союзника и партнера Российской Федерации. Мы содержим наше взаимодействие на высоком уровне, наполняем его новым содержанием, новыми форматами и продолжим эту работу. Для нас это витально важно – сохранять подобный уровень эффективности и интенсивности нашего сотрудничества».

В ходе совещания была принята Совместная декларация министров иностранных дел Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 11 июня 2026 20:47

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