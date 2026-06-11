ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 95-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИМЕНИ КОНСТАНТИНА КОВАЧА
Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба посетил праздничное мероприятие, посвященное 95-летию со дня основания Детской школы искусств имени Константина Ковача. Мероприятие состоялось в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.
На мероприятии присутствовали руководитель Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер Майя Цыбулевская, министр культуры Вадим Кове.
На сцене выступили юные музыканты.
В Детской школы искусств № 1 им. К. Ковача обучается около 300 детей по разным направлениям, включая музыку, хореографию, живопись и актерское мастерство.
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