 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПРОВЕЛИ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Пятница, 12 июня 2026 14:46
Оцените материал
(0 голосов)
КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПРОВЕЛИ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Гагрском районе проведен масштабный рейд, направленный на пресечение незаконной предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок. Мероприятие ставило целью выявление водителей, осуществляющие коммерческие пассажирские перевозки без соответствующей регистрации в налоговых органах и без специального разрешения на право занятия данной деятельностью.

Рейд был проведен силами Госавтоинспекции, участковых уполномоченных милиции общественной безопасности Управления внутренних дел по Гагрскому району, сотрудниками Гагрского районного отдела Службы государственной безопасности, а также инспекторами Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району. Проверки осуществлялись на стационарных постах ГАИ «Холодная речка» и «Бзыбь».

В ходе проверочных мероприятий выявлен 21 водитель, нарушивший законодательство. В отношении данных лиц составлены административные протоколы по статье 154 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия за незаконное осуществление предпринимательской деятельности. Материалы направлены в Гагрский районный суд для рассмотрения.

Дополнительно, сотрудниками Инспекции Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району зафиксировано 31 нарушение, по которым приняты соответствующие меры в отношении нарушителей.

Обеспечение безопасности пассажирских перевозок является одним из приоритетных направлений контроля, особенно в период туристического сезона, в связи с чем, данные рейды будут проводиться систематически.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 12 июня 2026 14:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ ОЖИДАЕТ БОЛЕЕ 2 МЛН ТУРИСТОВ ПРИ УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИЙ ВЪЕЗДА ВЛАДИМИР ДЕЛБА И АНДРЕЙ НАЗАРОВ ОСМОТРЕЛИ СУХУМСКУЮ НАБЕРЕЖНУЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.