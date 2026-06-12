КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПРОВЕЛИ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Гагрском районе проведен масштабный рейд, направленный на пресечение незаконной предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок. Мероприятие ставило целью выявление водителей, осуществляющие коммерческие пассажирские перевозки без соответствующей регистрации в налоговых органах и без специального разрешения на право занятия данной деятельностью.

Рейд был проведен силами Госавтоинспекции, участковых уполномоченных милиции общественной безопасности Управления внутренних дел по Гагрскому району, сотрудниками Гагрского районного отдела Службы государственной безопасности, а также инспекторами Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району. Проверки осуществлялись на стационарных постах ГАИ «Холодная речка» и «Бзыбь».

В ходе проверочных мероприятий выявлен 21 водитель, нарушивший законодательство. В отношении данных лиц составлены административные протоколы по статье 154 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия за незаконное осуществление предпринимательской деятельности. Материалы направлены в Гагрский районный суд для рассмотрения.

Дополнительно, сотрудниками Инспекции Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району зафиксировано 31 нарушение, по которым приняты соответствующие меры в отношении нарушителей.

Обеспечение безопасности пассажирских перевозок является одним из приоритетных направлений контроля, особенно в период туристического сезона, в связи с чем, данные рейды будут проводиться систематически.

Об этом сообщает сайт МВД.