ВЛАДИМИР ДЕЛБА И АНДРЕЙ НАЗАРОВ ОСМОТРЕЛИ СУХУМСКУЮ НАБЕРЕЖНУЮ

Протяжённость – больше километра. Здесьпоявится солнечный и тенистый променады, а также велодорожка. Сроки сдвинулись из-за переноса коммуникаций – так удалось сохранить ценные многолетние деревья. Плюс дожди. Но, как заверил Делба, основные работы на башкирском участке (от ресторана «ДЭМ» до кафе «Синяя птица») завершат в срок.

Андрей Назаров заявил, что новая набережная станет символом дружбы между Абхазией и Башкортостаном и в целом с Россией. Следующие поколения будут видеть, что союзничество всегда имело практический результат.

«Набережная для такого города, как Сухум, – это очень важное пространство. В среднем, подобные знаковые объекты реконструируют раз в 50 лет, а здесь этот срок даже больше. Поэтому перед нами стоит двойная задача: с одной стороны, сохранить историю предков, а с другой – двигаться вперед, ведь прогресс не стоит на месте. Для нас это очень важное направление. Мы хотим, чтобы братский абхазский народ пользовался этим объектом веками. Мы работаем здесь с огромным удовольствием, – сказал премьер-министр Башкортостана.

Владимир Делба выразил благодарность участникам масштабного проекта по реконструкции набережной.

«Андрей Геннадьевич посещает наш проект с инспекцией уже не в первый раз. Каждый визит подтверждает его внимательное и тщательное отношение к деталям на участке, за который отвечает Башкортостан. Сегодня мы вновь совместно оценили усилия строителей и соблюдение графика. Как было только что озвучено, все основные работы будут завершены в срок», – отметил Владимир Делба.

Проект реализуют на средства РФ при поддержке Краснодарского края, Татарстана, Башкортостана, воздушной гавани столицы и российско-абхазского бизнеса.