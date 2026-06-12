ПРЕМЬЕР БАШКИРИИ: ДЛЯ НАС БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Реконструкция набережной Диоскуров в Сухуме идет по графику, основные работы планируется завершить в начале июля. Об этом заявил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров по итогам инспекции объекта.

Глава башкирского Кабмина отметил, что участие в данном проекте является большой честью для республики и подтверждением многовековой дружбы между народами Башкортостана и Абхазии.

«Мы бы хотели, чтобы Башкортостан не оставался в стороне от процессов, которые идут в новой Абхазии. Решение о том, что этот внушительный отрезок современной набережной сделает именно наша республика, было принято Бадрой Зурабовичем Гунба и Сергеем Владимировичем Кириенко. Мы с энтузиазмом взялись за работу. Перед моей поездкой глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что мы точно планируем завершить все в отведенные сроки», – сообщил Андрей Назаров.

По словам премьер-министра, инспекция подтвердила соблюдение графика строительных работ. Небольшие корректировки коснутся лишь коммерческих объектов во второй – зеленой зоне набережной, по которым сейчас идут проектные доработки. Все остальные работы будут завершены в начале июля.

«Когда нас попросили предоставить строительный материал для соседнего участка, мы согласились, чтобы вся набережная была выполнена в едином стиле. Такой подход оправдан – мы создаем этот объект сообща и будем им гордиться. Проект объединяет исторические элементы и современные архитектурные и дизайнерские решения. Уверен, что это станет одной из лучших набережных в мире», – заключил премьер-министр Башкортостана.