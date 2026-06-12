ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ГОСРЕГИСТРА ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ В ПАРЛАМЕНТЕ

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности. В его работе приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, военный прокурор Руслан Тарба, председатель Фонда инвалидов войны Дмитрий Тарба, начальник архива Минобороны Валерьян Агумава, руководитель Центра медико-социальной экспертизы Тамаз Цахнакия, замруководителя Центрального военного госпиталя МО РА Гурам Шоуа, а также члены Совета по делам ветеранов при президенте Дмитрий Аргун и Роман Ануа.