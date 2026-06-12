ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ГОСРЕГИСТРА ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ В ПАРЛАМЕНТЕ
Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности. В его работе приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, военный прокурор Руслан Тарба, председатель Фонда инвалидов войны Дмитрий Тарба, начальник архива Минобороны Валерьян Агумава, руководитель Центра медико-социальной экспертизы Тамаз Цахнакия, замруководителя Центрального военного госпиталя МО РА Гурам Шоуа, а также члены Совета по делам ветеранов при президенте Дмитрий Аргун и Роман Ануа.
Участники заседания обсудили вопрос создания Комиссии по контролю за формированием Единого государственного регистра ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
В центре внимания собравшихся оказались случаи неправомерного присвоения статуса ветерана и инвалида войны лицам, не принимавшим участия в боевых действиях. Участники детально рассмотрели механизмы ведомственного и общественного контроля за достоверностью вносимых данных.
По словам председателя комитета Темура Шергелия, главная цель создания новой комиссии – обеспечение законных прав истинных защитников Отечества.
Депутатский корпус выразил готовность оказать необходимую законодательную поддержку для решения этой проблемы.
Об этом сообщает Апсныпресс.
По итогам обсуждения принято решение рекомендовать правительству Абхазии создать указанную комиссию. В её состав наряду с профильными ведомствами войдут представители Парламента.
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