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Абхазия Информ

В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ

Новости Пятница, 12 июня 2026 18:40
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В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия состоялся торжественный прием по случаю празднования Дня России. В нем приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров, депутаты Парламента, члены Правительства, представители общественности и религиозных конфессий, журналисты.

Перед началом официальной части праздника прозвучали гимны Республики Абхазия и Российской Федерации.

Открывая мероприятие, посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что 12 июня – это общий праздник.

«Сегодня наши страны связывают отношения союзничества и стратегического партнёрства. Россия обеспечивает и надёжно гарантирует суверенитет, безопасность и независимость Абхазии. Уверен, что российско-абхазским международным отношениям, начало которым было положено 26 августа 2008 года, предстоит и далее крепнуть, и развиваться. За годы, прошедшие с той памятной даты, мы вместе доказали, что взаимовыгодное российско-абхазское взаимодействие укрепляет основу сложившихся в Закавказском регионе новых геополитических реалий, обеспечивает сохранение мира и стабильности.

В этот праздничный день хочу особо подчеркнуть нашу признательность абхазским добровольцам, которые начиная с 2014 года плечом к плечу с россиянами доблестно сражаются с украинскими нацистами, которых поддерживает пресловутый коллективный Запад.

На протяжении последних нескольких лет наши противники, сбросив маски, ведут масштабную войну, в том числе гибридную, и теперь уже открыто заявляют о своём стремлении нанести России, а значит и Абхазии, стратегическое поражение. Вместе мы победим!» – сказал Шургалин.

В своем выступлении президент Абхазии Бадра Гунба поздравил всех граждан Российской Федерации с главным государственным праздником.

«Позвольте поздравить вас, всех граждан Российской Федерации с главным государственным праздником – Днём России! Этот праздник символизирует многовековую историю российского государства, единство его многонационального народа, богатое историческое и культурное наследие. Россия для нас – это не только стратегический партнёр, а большой и надёжный друг», – сказал Бадра Гунба.

Президент выразил благодарность российскому народу за признание независимости абхазского государства, за помощь, которую Россия оказывает Абхазии, содействуя расширению международного признания и поддерживая на пути развития.

«От имени народа Абхазии я хочу поздравить с этим замечательным праздником президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и всех, кто верой и правдой служит своему Отечеству. С праздником, дорогие друзья!» сказал Бадра Гунба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 12 июня 2026 19:02

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