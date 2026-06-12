ОЛЕГ БАРЦИЦ: ВСЕ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МИД, ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ»

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Олег Барциц не согласен с мнением депутата Парламента Кана Кварчия, подвергшего резкой критике деятельности внешнеполитического ведомства. Депутат обвинил МИД в бездействии в вопросах защиты прав граждан Абхазии за пределами страны.

«Я и коллектив Министерства иностранных дел ознакомились с этими обвинениями и заявлениями. Данное утверждение вызывает сожаление и, честно говоря, недоумение. Такого же мнения придерживается и весь коллектив МИДа.

На самом деле судьба любого гражданина Республики Абхазия, независимо от его политических взглядов, национальности и других факторов, одинаково ценна для Министерства иностранных дел. Защитой их законных прав и интересов МИД никогда не пренебрегал. Я не могу принять этот упрек, я его отвергаю», – сказал Барциц в интервью Абхазскому телевидению.

Глава МИД напомнил о том, что он говорил еще в бытность кандидатом на пост президента Абхазии.

«Я не разделяю людей на сторонников оппозиции или власти. Если человек является гражданином Республики Абхазия, он заслуживает уважительного отношения и получения всех услуг, предусмотренных компетенцией Министерства иностранных дел.

Эта позиция была мной также озвучена на двух встречах с моим уважаемым коллегой Сергеем Викторовичем Лавровым в июне и октябре 2025 года. Там абхазская делегация твердо заявила, что в Абхазии не существует политических сил или общественных движений, которые своей деятельностью пытаются подорвать отношения Абхазии и России», – сказал министр.

Олег Барциц напомнил и о встрече с депутатом Кварчия, на которой он был подробно проинформирован о действиях МИД по защите интересов граждан Абхазии. По итогам той встречи у депутата Кварчия было совершенно другое мнение о МИД.

По словам министра, по итогам консультаций были сняты вопросы к молодому талантливому музыканту Барасу Куджба.

«Это касалось и нашего талантливого журналиста, моего друга Инала Хашига. Мы абсолютно открыто и спокойно заявляли о своих взглядах и видении ситуации», – сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что деятельность МИД освещается достаточно широко.

«Мы охотно взаимодействуем с журналистами, с медиа-сообществом. Я активно встречаюсь с депутатами Парламента. Они частые гости в Министерстве иностранных дел. Все, кто интересуется деятельностью МИД, имеют возможность получить исчерпывающую информацию», – отметил Барциц.

Олег Барциц назвал абсолютно необоснованной критику в адрес российского государственного деятеля со стороны депутата Парламента. Он отметил глубокую вовлеченность первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко в дела республики и его колоссальный вклад в развитие двусторонних отношений.

«Сергей Владиленович Кириенко не нуждается в защите, однако я хочу высказать свое личное мнение. Я много лет проработал в органах государственной власти Республики Абхазия, в том числе занимаясь внешними связями, и наблюдал работу многих российских политиков, которым поручали взаимодействие с нашей республикой. С некоторыми из них у меня были личные контакты. Могу с уверенностью сказать, что ни один из предыдущих высокопоставленных российских чиновников, ответственных за отношения с Абхазией, не проявлял такого глубокого погружения и искренней симпатии к нашему народу, как он. Нравится это кому-то или нет, важно признать объективные факты. Мы знаем примеры, когда некоторые даже ни разу не посетили нас за четыре-пять лет», – сказал министр.

Барциц отметил, что большинство жителей Абхазии воспринимают Сергея Кириенко как соотечественника, как человека, для которого Абхазия небезразлична. Он занимается не только политической работой с нашей страной, но и развивает культурные, гуманитарные и человеческие связи, руководствуясь принципом «как можно больше дать» Республике Абхазия в области образования, профессиональных навыков и молодежного сотрудничества.

«Зачем это нужно? Чтобы наша молодежь стала более конкурентоспособной, компетентной и хорошо образованной. Это пригодится нам в ближайшем будущем. Конечно, при таком активном взаимодействии могут возникнуть некоторые недоразумения. Именно для их преодоления существует наш объективный взгляд. Мы должны быть компетентными, принципиальными и активно поддерживать уровень этого диалога, подсказывая, что для нас приемлемо и где нужны корректировки. Это улица с двусторонним движением, и любые инициативы с абхазской стороны, я уверен, не останутся незамеченными», – подытожил Барциц.

Министр сообщил, что в МИД Абхазии поступило письмо от группы граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела на территории Российской Федерации. Письмо было адресовано президенту Республики Абхазия, министру иностранных дел и генеральному прокурору.

«Буквально неделю назад поступило письмо от группы граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела на территории Российской Федерации. В их числе и уважаемый депутат Парламента Кан Кварчия и другие наши общественные активисты, общественные деятели. Мы, разумеется, предпринимаем необходимые меры по линии дипломатического взаимодействия», – сказал Барциц.

Он подчеркнул, что президент незамедлительно отреагировал на поступившее обращение резолюцией: «Оказать в полном объеме всё возможное содействие и предпринять меры по защите законных прав и интересов граждан Республики Абхазия».

«МИД Абхазии постоянно осуществляет защиту прав и интересов граждан республики, своевременно реагируя на возникающие проблемы.

Вопрос оказания помощи студентам, имеющим двойное гражданство, которых пытаются ставить в России на воинский учет, предметно обсуждался не только на двусторонних встречах с представителями МИДа России, но и на проведенном в Министерстве обороны совещании. В связи с этим МИД подготовил очередную ноту по этой проблеме.

Это постоянный обмен письмами и документами. Это постоянное взаимодействие на тему пересечения границы нашими гражданами, в том числе и в аэропортах. Сегодня растет авиасообщение, и в этих условиях многие аэропорты России становятся партнерами Сухумского международного аэропорта. Когда возникают вопросы у наших граждан, МИД реагирует безотлагательно», – заверил Барциц.

Он отметил, что МИД постоянно осуществляет мониторинг проблемных, «чувствительных мест, которые неизбежно возникают в любой двусторонней повестке, когда дело касается взаимодействия двух стран».

Глава МИД назвал неправомерными обвинения в том, что МИД недостаточно остро реагирует на те или иные события, которые происходят с гражданами Абхазии. По его словам, такие вопросы всегда находятся в фокусе его внимания, как и внимания президента. В частности, речь идет о получении российских детских пособий гражданками Абхазии. Он подчеркнул, что настойчивая работа в этом направлении осуществляется и уже «есть определенные подвижки».

Глава внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на специфике международных контактов и перспективах авиасообщения.

Юридические и политические реалии делают невозможным запуск авиарейсов в Турцию и Армению без базового условия – признания независимости государства, прокомментировал глава МИД предложение депутата Кана Кварчия об установлении прямого авиасообщения с этими странами.

«Я эти предложения депутата Парламента видел. Честно говоря, даже сложно комментировать что-то об открытии авиасообщения с Турецкой Республикой или с Республикой Армения, – отметил Барциц. – Это договорённости и решения совершенно иного порядка. Без признания государственного суверенитета Абхазии ни о каких полётах в Анкару речи просто идти не может. Это надо понимать, и я думаю, это понятно всем».

Он подчеркнул, что в вопросах выстраивания внешних связей необходимо учитывать существующий формат контактов.

«У нас идёт активное взаимодействие с общественными организациями и даже с Парламентом Турецкой Республики», – пояснил Барциц.

По его словам, на данном направлении сегодня ведется системная и целенаправленная работа с соотечественниками.

«Здесь активную работу проводят наш полномочный представитель Ибрагим Авидзба и недавно избранный президент Федерации абхазских культурных центров Явуз Атрушба», – добавил он.

Барциц также подробно рассказал о практических шагах по укреплению этих связей, осуществляемых на уровне внешнеполитического ведомства.

«Я уже дважды принимал в МИДе делегацию наших соотечественников из Турции, очень активно настроенных на работу. Налажено хорошее взаимодействие с органами муниципальной власти Турецкой Республики. Мэры некоторых городов Турции сигнализируют о том, что готовы работать по гуманитарным, культурным направлениям. Для нас это тоже важно», – подчеркнул Барциц.

По его мнению, такое сотрудничество открывает перед республикой долгосрочные геополитические и имиджевые перспективы.

«Это связи с нашей диаспорой, это новые возможности позиционировать Абхазию как современную, активно развивающуюся страну, являющуюся важным игроком в регионе Восточного Причерноморья. Мы ориентируем нашу диаспору и получаем ответный импульс на то, что политика «Абхазфеда» обязана быть тождественной политике Абхазского государства», – заявил Барциц.

Особое внимание в диалоге с соотечественниками за рубежом уделяется информированию о ключевых внутренних процессах и стратегических проектах Абхазии.

«Сегодня мы информируем наших соотечественников о процессах, которые происходят в Абхазии, о взаимодействии с Российской Федерацией, о масштабных проектах, которые реализуются, таких как наши транспортные возможности – аэропорт, железнодорожное, морское сообщение и т.д. Эти контакты происходят постоянно», – отметил он.

Барциц сделал акцент на скоординированных усилиях в этом направлении ведомств республики: МИДа, полномочного представителя, Госкомитета по репатриации, – указав при этом на неизменность официальной позиции Анкары.

«В то же самое время позиция руководства Турции не претерпела изменений. На днях состоялась трёхсторонняя встреча министров иностранных дел Грузии, Турции и Азербайджана. По итогам этой встречи была выпущена совместная декларация. Она трактует ситуацию в нашем регионе однозначно – приверженность соблюдению территориальной целостности Грузии, уважение к признанным границам и так далее», – констатировал министр.

Он напомнил о твердой позиции Сухума и абхазской диаспоры в ответ на подобные международные документы.

«Мы реагировали на эту декларацию, высказали своё мнение, свою точку зрения о том, что надо прежде всего считаться с реалиями, которые сложились в регионе, и с волей народа, который проживает здесь, нашего народа. Своё мнение, разумеется, выражают и представители нашей диаспоры», – сообщил глава МИД.

Олег Барциц прокомментировал и ситуацию вокруг задержания юриста Ираклия Бжинава.

Органы государственной власти Абхазии ведут непрерывную, непубличную работу по делу соотечественника Ираклия Бжинава, задержанного в Ростовской области, сказал министр, комментируя обращения граждан и мнения о недостаточном внимании руководства республики к данному инциденту.

«В том же письме эти граждане обозначили и ситуацию с нашим соотечественником Ираклием Бжинава, задержанным в Ростовской области и находящимся под следствием. Также часто слышу мнение о том, что органы государственной власти Республики Абхазия не уделяют достаточного внимания этому факту. Полностью отвергаю такую оценку и хочу, чтобы наши телезрители тоже были в курсе», – подчеркнул министр и отметил, что консульские службы подключились к ситуации незамедлительно.

Работа Министерства иностранных дел – это не самая публичная деятельность, здесь есть масса нюансов», – подчеркнул Барциц специфику дипломатической деятельности.

Он рассказал, что на второй день после задержания Бжинава им были даны указания абхазскому консулу в Ростовской области Адику Аршба немедленно связаться и с родными и со следственными органами, чтобы установить обстоятельства дела.

«И с тех пор эта работа не прекращается. Постоянно нас информируют», – разъяснил Барциц.

При этом он указал на объективные юридические сложности, связанные со статусом задержанного и тяжестью предъявленного обвинения:

«Нашему соотечественнику инкриминируется, к сожалению, тяжёлая статья. В силу технических и, возможно, каких-то иных причин он был переведён в другой следственный изолятор. Мы сегодня ставим вопрос о том, чтобы вернуть его в прежние, более комфортные условия. Но надо понимать, что это целиком и полностью прерогатива российской стороны. Для них он – гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Ростовской области и, более того, сотрудник государственного учреждения Российской Федерации. Вот в чём состоит сложность», – заключил Олег Барциц.

Об этом сообщает Апсныпресс.