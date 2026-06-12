ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ БАШКОРТОСТАНА

Глава государства поздравил Андрея Назарова и народ Башкирии с днем России и пожелал республике огромных успехов и благополучия.

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Для нас сохранение и приумножение отношений с Россией – это очень важное направление. Братские отношения, которые выстраивались веками, являются показателем того, насколько мы близки. Мы, конечно же, хотим, чтобы Россия уверенно шла вперед. И, когда все хорошо в Российской Федерации, это не может не отразиться и на ее союзниках, коими мы являемся», – подчеркнул Бадра Гунба.

Президент лично поблагодарил глава Башкортостана Радия Хабирова и Андрея Назарова за ту поддержку, которые они оказывают Абхазии.

«Основную часть реконструкции нашей набережной, взяла на себя именно республика Башкортостан. Мы высоко ценим вашу поддержку. Все это, прежде всего, выстраивается на личных взаимоотношениях, которые народ Абхазии высоко ценит», – отметил Бадра Гунба.

Андрей Назаров, в свою очередь, отметил, что президент Абхазии много делает для того, чтобы отношения между Российской Федерацией и Башкортостаном, развивались в позитивном ключе, увеличивался внешний торгово-экономический оборот и мы видим, что из года в год ситуация идет по нарастающей и есть положительная динамика.

Все это благодаря той позиции, которую вы занимаете, как президент Абхазии и лидер управленческой команды. Со своей стороны, мы тоже имеем такую установку со стороны президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, чтобы Абхазия получала максимальную поддержку со стороны регионов, – подчеркнул Назаров.

Он также отметил, что первый замруководителя президентской Администрации президента России Сергей Кириенко, поддержал идею, что Башкортостан должен быть одним из регионов, которые делают свой исторический вклад в реконструкцию набережной в Сухуме.

«Для нас это большая честь, что мы оставим свой след в истории наших братских отношений», – констатировал Андрей Назаров.

Премьер-министром Башкортостана прибыл сегодня в Сухум и с утра успел осмотреть ход реконструкции участка набережной, закрепленного за его регионом.