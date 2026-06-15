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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛИСЬ ГАСТРОЛИ МАЛОГО ТЕАТРА РОССИИ

Новости Понедельник, 15 июня 2026 13:19
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В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛИСЬ ГАСТРОЛИ МАЛОГО ТЕАТРА РОССИИ

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Спектаклем «Игроки» по пьесе Н.В. Гоголя завершились гастроли Государственного академического Малого театра России на сцене Русского драматического театра им. Ф. Искандера.

Четыре незабываемых вечера подарили артисты абхазскому зрителю.

По окончании заключительного спектакля гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба поблагодарил организаторов гастролей: министерства культуры России и Абхазии, «Росконцерт» и лично директора Малого театра Тамару Михайлову, а также зрителей – все спектакли прошли с аншлагом.

В заключение выступления Хинтба зачитал указы президента Абхазии Бадры Гунба о награждении орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») III степени президента Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Бориса Любимова и присвоении почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия» главному режиссеру Малого театра Алексею Дубровскому за вклад в развитие сотрудничества между двумя странами в области культуры и искусства и подготовку театральных кадров для Республики.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июня 2026 13:21

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