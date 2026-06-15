 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГМС ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

Новости Понедельник, 15 июня 2026 13:21
Оцените материал
(0 голосов)
ГМС ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники государственной Миграционной службы провели проверку в многоквартирных домах. Особое внимание было направлено на женщин.

У мужчин, которые находились в квартирах нарушений не зафиксировано. А вот их жены зачастую остаются в тени – без визы, регистрации или с просроченными документами.

В ходе рейда выявлено четыре гражданки без разрешительных документов. В отношении каждой составлены материалы – им грозит штраф и выдворение за пределы республики.

Работа по выявлению нелегальной миграции продолжается.

Напоминаем: иностранные граждане обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию документы, подтверждающие право на пребывание на территории

Республики Абхазия

ГМС призывает: если вам известно о фактах нелегального проживания – сообщите в ближайшее отделение Миграционной службы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июня 2026 13:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛИСЬ ГАСТРОЛИ МАЛОГО ТЕАТРА РОССИИ ДЕЛЕГАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА НАХОДИТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ТАМБОВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.