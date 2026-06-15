ГМС ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

У мужчин, которые находились в квартирах нарушений не зафиксировано. А вот их жены зачастую остаются в тени – без визы, регистрации или с просроченными документами.

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники государственной Миграционной службы провели проверку в многоквартирных домах. Особое внимание было направлено на женщин.

В ходе рейда выявлено четыре гражданки без разрешительных документов. В отношении каждой составлены материалы – им грозит штраф и выдворение за пределы республики.

Работа по выявлению нелегальной миграции продолжается.

Напоминаем: иностранные граждане обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию документы, подтверждающие право на пребывание на территории

Республики Абхазия

ГМС призывает: если вам известно о фактах нелегального проживания – сообщите в ближайшее отделение Миграционной службы.