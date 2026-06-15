ДЕЛЕГАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА НАХОДИТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ТАМБОВЕ

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Тамбове прошла встреча главы администрации города Максима Косенкова с делегацией из Сухума. Вместе с заместителем главы администрации города Сухума Автандилом Сурманидзе и специалистом отдела международных связей администрации Сухума Денисом Рачителевым обсудили вопросы взаимного сотрудничества.

Между городами уже налажены продуктивные культурные, образовательные и спортивные связи. Планируется усилить экономическое направление, включая развитие туризма.

На встречу также были приглашены проректор по международной деятельности ТГУ им. Г.Р. Державина Елена Зуева и студенты, которые приехали учиться в наш город из Абхазии. В Тамбовском государственном университете они выбрали для себя разные направления подготовки и сейчас успешно осваивают азы стоматологии, лечебного дела, физической культуры, адаптивной физкультуры и других профессий. Кто-то собирается вернуться на родину после окончания учебы, кто-то искренне полюбил за это время Тамбов и хочет остаться здесь.

Линия образования будет поддерживаться и укрепляться. Представители Тамбовского госуниверситета озвучили предложение для абхазской стороны принять участие в федеральном проекте «Университетские смены» – это образовательные и воспитательные мероприятия, способствующие профессиональному самоопределению молодежи. В рамках профильной смены в Тамбов уже этим летом смогут приехать школьники или студенты колледжей и преподаватели из Абхазии.

Затем делегация вместе с главой муниципального образования – председателем Тамбовской городской Думы Константином Кутейниковым и главой администрации города Максимом Косенковым возложили цветы к Мемориалу «Вечный огонь», почтив память павших героев.

Позже в стенах городской Думы состоялась рабочая встреча с депутатским корпусом Тамбова. В обсуждении вопросов дальнейшего развития межмуниципального сотрудничества также приняли участие первый заместитель председателя городской Думы Елена Леонова, заместитель председателя городской Думы Андрей Сапрыкин и руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе Андрей Колпаков