ЛОШАДИ БЕСЛАНА АБХАЗАВА ЗАВОЕВАЛИ ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА НА СКАЧКАХ В НАЛЬЧИКЕ
Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Лошади абхазского коневладельца Беслана Абхазава успешно выступили в скачках для лошадей арабской породы, завоевав первое, второе и третье места на Нальчикском ипподроме.
Победителем Большого Летнего приза на дистанции 1600 метров стал Карай Абан. Серебряным призером приза «Каринки» на дистанции 1200 метров стала Бзана Абан. Третье место в Летнем призе на дистанции 1200 метров занял Тайфун Абан.
Лошадей Беслана Абхазава готовит тренер Сергей Рогозенко.
Жокеи-победители и призеры – Анзор Альбердиев, Адам Шогенов и Алим Баттуев.