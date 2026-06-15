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Абхазия Информ

ЛОШАДИ БЕСЛАНА АБХАЗАВА ЗАВОЕВАЛИ ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА НА СКАЧКАХ В НАЛЬЧИКЕ

Новости Понедельник, 15 июня 2026 13:33
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ЛОШАДИ БЕСЛАНА АБХАЗАВА ЗАВОЕВАЛИ ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА НА СКАЧКАХ В НАЛЬЧИКЕ

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Лошади абхазского коневладельца Беслана Абхазава успешно выступили в скачках для лошадей арабской породы, завоевав первое, второе и третье места на Нальчикском ипподроме.

Победителем Большого Летнего приза на дистанции 1600 метров стал Карай Абан. Серебряным призером приза «Каринки» на дистанции 1200 метров стала Бзана Абан. Третье место в Летнем призе на дистанции 1200 метров занял Тайфун Абан.

Лошадей Беслана Абхазава готовит тренер Сергей Рогозенко.

Жокеи-победители и призеры – Анзор Альбердиев, Адам Шогенов и Алим Баттуев.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июня 2026 13:35

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