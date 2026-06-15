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Абхазия Информ

AБХАЗСКИЕ КАРАТИСТЫ ТРИУМФАЛЬНО ВЫСТУПИЛИ НА ТУРНИРЕ В АСТАНЕ

Новости Понедельник, 15 июня 2026 13:36
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AБХАЗСКИЕ КАРАТИСТЫ ТРИУМФАЛЬНО ВЫСТУПИЛИ НА ТУРНИРЕ В АСТАНЕ

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Сборная Абхазии по каратэ кекусинкай завоевала семь медалей на чемпионате и Фестивале Евразии IFK, завершившихся в столице Казахстана. На татами в Астане вышли около 500 участников из из Казахстана, России, Узбекистана и Абхазии. Абхазские спортсмены трижды поднимались на высшую ступень пьедестала и четырежды становились бронзовыми призерами.

На чемпионате Евразии Абхазию представляли пять спортсменов. В дисциплине ката среди юношей 14-15 лет победителем стал сухумец Самед Бабаев. Он же отличился и в кумитэ, завоевав бронзу. Серебряным призером в кумитэ стал Руслан Карапетян из Агудзеры, а Давид Аджинджал поднялся на третью ступень пьедестала.

В рамках Фестиваля Евразии честь республики защищали трое воспитанников клуба из Агудзеры. В кумитэ среди спортсменов 10-11 лет первое место занял Левон Ходжикян, в категории 12-13 лет победу одержала Рада Харчилава. Бронзовую медаль завоевал Леон Крыгин.

Тренируют спортсменов президент Федерации кекусинкай каратэ Абхазии, заслуженный тренер республики Виталий Читанава и заслуженный тренер Абхазии, мастер спорта Темур Читанава.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июня 2026 13:37

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