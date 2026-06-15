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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА «ЭХО БОЛЬШОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ»

Новости Понедельник, 15 июня 2026 19:00
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА «ЭХО БОЛЬШОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ»

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Международная программа «Эхо Большого детского фестиваля» с участием народного артиста России Сергея Безрукова пройдет в Сухуме с 6 по 10 июля. На сцене РУСДРАМа покажут пять спектаклей из Москвы, Воронежа, Нягани и Омска:

◽️музыкальная сказка «Маленький принц» в главной роли с Сергеем Безруковым и в сопровождении оркестра Московского Губернского театра под управлением Сергея Пащенко откроет программу 6 и 7 июля;

◽️ «Мой дедушка был вишней» – Театральная компания «Новый театр» (Воронеж), режиссер Виктория Шаламова;

◽️ «Кошкин дом» – Няганский театр юного зрителя, режиссер Юлия Хучахметова;

◽️»Каштанка» – Московский театр кукол, режиссер Амир Ерманов;

◽️ «Манолито Очкарик» – Омский областной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола, режиссер Анастасия Старцева.

В Госфилармонии бесплатно покажут художественные и анимационные фильмы.

В направлении БДФ Книга организуют творческие встречи и литературные мастерские с писателями Полиной Щербак, Юлией Весовой, переводчиком Сергеем Богдасаровым, иллюстратором Марией Павликовой. Мероприятия пройдут в Центральном выставочном зале, а также на площадке РУСДРАМа.

Дети и подростки примут участие в программе БДФ Мастерские – тренингах от ведущих педагогов России, мастеров, работающих как с детьми, так и с профессиональными артистами театра и кино. В программе – мастер-классы по сценическому движению, танцу и вокалу, занятия по развитию голоса, координации, умения работать с партнером.

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Международная программа «Эхо БДФ Республика Абхазия» – фестиваль искусства для детей и подростков, реализуемый при поддержке Минкультуры России в зарубежных странах с целью развития международного культурного сотрудничества.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июня 2026 19:06

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