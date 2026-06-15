АКТИВИСТЫ ДВИЖЕНИЯ «АБХАЗПОИСК» БЛАГОУСТРОИЛИ ПАМЯТНИК ИВАНУ АРШАВЕ

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме благоустроили памятник герою битвы за Кавказ, командиру 121-го горнострелкового полка майору Ивану Аршаве. Работы провели активисты движения «Абхазпоиск» и абхазского отделения «Бессмертного полка», сообщил руководитель организации, историк Николай Медвенский.

Осенью 1942 года под командованием уроженца Донбасса майора Аршавы советские бойцы остановили прорыв немецких войск к столице Абхазии через Клухорский перевал.

Комполка погиб на поле боя от разрыва мины. За мужество и героизм он был посмертно награжден орденом Ленина.

Могила героя была найдена только в прошлом году. Ранее при содействии военнослужащих 7-й военной базы России и администрации Сухума территорию очистили от мусора и установили новую ограду, а теперь активисты полностью обновили сам памятник.