В ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУЩЕНА ПАМЯТНАЯ МОНЕТА «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УШЕДШИХ»

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной монеты «Последний из ушедших».

Масса изделия: 33,94 ± 0,31 г.

Номинал: 10 апсаров

Качество: Пруф-лайк

Художник: Руслан Габлия

Дата выпуска: 15.06.2026 г.

Каталожный номер: 0134

Аверс. В центральном поле аверса изображена группа из 7 абхазов в традиционной одежде, символизирующая махаджиров (коренных жителей Абхазии, насильственно депортированных после окончания Кавказской войны) из 7 исторических областей Абхазии. В нижнем сегменте поля расположено рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия, а также номинал «10 апсаров», название эмитента и год чеканки. В правой верхней части поля расположено обозначение монетного двора «ММД» проба и знак металла по периодической системе химических элементов.

Реверс. Основу композиции реверса составляет фигура абхаза, стоящего на берегу моря на фоне парусного корабля, перевозящего махаджиров, кавказских гор и заходящего солнца. В верхней части поля отчеканена рельефная надпись на абхазском языке «Зыпсадгьыл зцәыӡыз зегь ицәыӡуеит» («Потерявший Родину, теряет все») – народная пословица, послужившая эпиграфом к роману Баграта Щинкуба «Последний из ушедших».