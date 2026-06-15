ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Джансух Нанба первое провел заседание комиссии по реализации государственной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2026-2028 годы». Государственная программа утверждена указом президента Абхазии 17 ноября 2025 года и обеспечивает реализацию норм государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2026-2030 годы».
Реализация программы направлена на создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия, активизацию инвестиционной деятельности таких субъектов, увеличение количества рабочих мест, создаваемых в рамках деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, реализацию туристического потенциала Абхазии.
Задачи программы:
– организация и проведение мероприятий, направленных на предоставление государственной поддержки;
– обеспечение гласности и прозрачности при реализации программы;
– предоставление государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов.
Объем финансирования программы составляет 1 500 млн рублей. Из них: 500 млн рублей – в 2026 году, 500 млн рублей – в 2027 году, 500 млн рублей – в 2028 году.
Источником финансирования являются собственные средства республиканского бюджета и финансовая помощь Российской Федерации.
В состав комиссии входят министр экономики, представители Администрации президента Абхазии, Аппарата Кабинета министров, Министерства экономики, Министерства по налогам и сборам, Нацбанка Абхазии, депутаты Парламента и президент ТПП Абхазии.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
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