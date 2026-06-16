Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Республики Абхазия Адгур Агрба провел оперативное совещание с руководителями структурных подразделений, посвященное итогам рабочей поездки в Санкт-Петербург. В рамках визита глава ведомства принял участие в сессии XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и провел переговоры с руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В ходе совещания Адгур Агрба подробно проинформировал коллег о ключевых результатах поездки. Главным итогом визита стало подписание новой Программы сотрудничества между генеральными прокуратурами двух стран на 2026-2028 годы. Генпрокурор отметил, что документ предусматривает взаимодействие российских и абхазских прокуроров по ряду ключевых направлений.

Отдельно глава надзорного ведомства Абхазии акцентировал внимание на том, что в ходе встречи генпрокурор России Александр Гуцан высоко оценил многолетнее развитие отношений между ведомствами, подтвердил открытость российской прокуратуры для профессионального диалога и выразил уверенность, что работа в духе взаимоуважения и поддержки для укрепления законности и правопорядка в обеих странах будет продолжаться.

Кроме того, в рамках состоявшегося диалога стороны обсудили возможность возобновления вопроса о подписании двустороннего соглашения, регулирующего вопросы пенсионного обеспечения. Достигнута договоренность о проработке данной темы на экспертном уровне.

Участникам совещания было доложено о важном шаге в развитии межведомственного диалога – утверждении Соглашения о сотрудничестве военных прокуратур, которое предполагает проведение совместных мероприятий и обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам совещания Адгур Агрба поручил ответственным сотрудникам приступить к реализации достигнутых договоренностей.