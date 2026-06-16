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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ОЗНАКОМИЛСЯ С НОВЫМИ ОБРАЗЦАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ В МИНОБОРОНЫ

Новости Вторник, 16 июня 2026 20:08
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БАДРА ГУНБА ОЗНАКОМИЛСЯ С НОВЫМИ ОБРАЗЦАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ В МИНОБОРОНЫ

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент, главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба посетил Министерство обороны. Глава государства ознакомился с современными образцами вооружения, специальной техники и имущества, поступившими в абхазскую армию, в том числе переданными в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией.

Вторым этапом стал осмотр технических средств, которые уже стоят на боевом дежурстве и активно осваиваются личным составом. Среди них – комплексы связи, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различных модификаций, позволяющие вести разведку и мониторинг обстановки в режиме реального времени.

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В ходе визита главнокомандующий проверил учебный процесс и условия подготовки курсантов в Сухумском ВОКУ, а также ознакомился с обучением курсантов Учебного центра. Дополнительно президент осмотрел парковое хозяйство и прилегающую территорию оборонного ведомства.

Министр обороны Беслан Цвижба и начальник Генерального штаба Владимир Савченко​ доложили главе государства о ходе боевой подготовки войск и интеграции новых образцов вооружения в учебный процесс.

Президент также лично понаблюдал за подготовкой специалистов и практическими занятиями подразделений БПЛА.

«Оснащение нашей армии современными средствами связи, РЭБ и беспилотной авиацией – это требование времени и ключевой фактор национальной безопасности. Мы высоко ценим поддержку нашего стратегического союзника – Российской Федерации, чья помощь в обновлении инженерного парка и средств РХБЗ существенно повышает боевые возможности наших подразделений», – заявил президент Абхазии.

По итогам визита президент дал ряд поручений руководству Министерства обороны по дальнейшему совершенствованию боевой подготовки войск и продолжению плановой модернизации технической базы Вооруженных сил.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 16 июня 2026 20:13

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