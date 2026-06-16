ДЕЛЕГАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ УЧАСТВОВАЛА В XIII МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-МОРСКОМ САЛОНЕ «ФЛОТ-2026»
Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Министерства обороны Республики Абхазия по приглашению Министерства обороны Российской Федерации приняла участие в XIII Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2026», который проходил с 10 по 14 июня на площадке конгрессно-выставочного центра на территории Музея военно-морской славы в городе Кронштадт.
Салон, традиционно имеющий высокий международный статус, объединяет представителей ВМФ России, государственных структур, крупнейших предприятий и ведущих экспертов отрасли. Площадка предоставляет уникальные возможности для обмена опытом и налаживания новых деловых связей с зарубежными делегациями из дружественных стран.
В рамках деловой программы Салона состоялась официальная встреча представителей оборонного ведомства Абхазии – заместителей министра обороны генерал-майора Давида Бжания и генерал-майора Вадима Кортава – с Главнокомандующим Военно-морским флотом РФ адмиралом флота Александром Моисеевым.
Генерал-майор Давид Бжания, от имени Министерства обороны Республики Абхазия, выразил командованию Военно-морского флота Российской Федерации глубокую признательность за высокое качество взаимодействия, проявленное в ходе реализации совместного проекта по строительству пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в городе Очамчыра.
Он особо отметил, что развертывание данного объекта является важнейшим практическим шагом в реализации Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве.
«Функционирование пункта материально-технического обеспечения в Очамчыре не только качественно повышает оборонный потенциал Республики Абхазия, но и выступает надежным гарантом стабильности, безопасности и мира в Черноморском регионе», – подчеркнул Давид Бжания.
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