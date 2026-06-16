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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА

Новости Вторник, 16 июня 2026 20:18
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СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба провел совещание по подготовке празднования Дня города. На нем присутствовали заместители главы Автандил Сурманидзе, Астамур Ашуба, Инал Авидзба, председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия.

Руководители профильных управлений столичной администрации рассказали о планируемых мероприятиях. Утвержденная программа мероприятий будут опубликована в ближайшие дни.

Глава города поручил ответственным ведомствам обеспечить высокий уровень организации мероприятий, уделить особое внимание вопросам безопасности, транспортной логистики и благоустройства городских пространств. Тимур Агрба отметил важность слаженной работы всех служб для того, чтобы День города прошёл на достойном уровне и оставил у горожан и гостей Сухума яркие, положительные впечатления.

Оргкомитет по подготовке праздника продолжит свою работу, детализируя план мероприятий и решая организационные вопросы. Ожидается, что предстоящий День города станет ярким и масштабным событием, которое подчеркнёт уникальность и гостеприимство абхазской столицы.

Начальник отдела международных связей столичной администрации Гуранда Конджария поделилась информацией, что на День города ожидается приезд глав и представительных делегаций из городов-побратимов, руководителей регионов Российской Федерации, и из Республики Южная Осетия.

Астамур Логуа рассказал о связи Сергея Кириенко с Абхазией и его помощи в развитии межгосударственных связей Абхазии с Россией.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 16 июня 2026 20:20

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