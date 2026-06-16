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Абхазия Информ

КУБОК АБХАЗИИ ПО АРМРЕСТЛИНГУ ПРОШЕЛ В СУХУМЕ

Новости Вторник, 16 июня 2026 20:40
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КУБОК АБХАЗИИ ПО АРМРЕСТЛИНГУ ПРОШЕЛ В СУХУМЕ

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Кубок Абхазии по армрестлингу завершился во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из Абхазии, Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области.

Среди юниоров 2008-2012 годов рождения в весовой категории до 60 кг весь пьедестал заняли представители Абхазии: победителем стал Алан Хагба, второе место занял Нестор Каджая, третье – Амиран Манаргия.

В весовой категории до 70 кг среди юниоров победу одержал Альберт Ежов (Адыгея), серебряным призером стал Роберт Карнезян (Абхазия), бронзовым – Руслан Калайджян (Абхазия).

Среди мужчин в весовой категории до 70 кг первое место занял Владимир Казанджян (Краснодарский край), второе место – Артем Ампигян (Абхазия), третье – Александр Спиридонов (Абхазия).

В категории до 80 кг победителем стал Дамир Хишба (Абхазия), серебряную медаль завоевал Ислам Хоретлев (Адыгея), бронзовую – Алхас Курт-Оглы (Абхазия).

В весовой категории до 90 кг первое и второе места заняли представители Краснодарского края Богдан Зубков и Георгий Пегливанян. Бронзовым призером стал Тимур Сиюхов (Адыгея).

В категории свыше 90 кг победу одержал Миран Мавьян (Краснодарский край), второе место занял Азиз Смыр (Абхазия), третье – Платон Берулава (Абхазия).

В абсолютной весовой категории среди мужчин на левую руку весь пьедестал заняли представители Краснодарского края: Богдан Зубков, Георгий Пегливанян и Миран Мавьян.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 16 июня 2026 20:42

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