ТАРАЩ ХАГБА ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ «НАШ ВЕКТОР»

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и зампредседателя Госкомитета Роман Цкуа посетили Международный туристический слет «Наш вектор», который проходит в национальном парке «Смоленское Поозерье». Вице-премьер и его заместитель находятся в Смоленской области с рабочей поездкой по приглашению губернатора региона Василия Анохина.

По территории лагеря гости прошли вместе с Василием Анохиным и экс-губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Им показали, как устроены учебные точки, после чего пообщались с ребятами.

В этом году слет объединил около 130 юношей и девушек из нескольких российских регионов, а также Абхазии, Южной Осетии, ДНР и Беларуси.

Участники осваивают навыки ориентирования на местности, работы с радиосредствами, скалолазания, гребли на байдарках, оказания первой помощи, знакомятся с особенностями полевого быта и учатся готовить пищу в походных условиях.

Визит завершился товарищеским волейбольным матчем. Организаторы подчеркнули, что главное в проекте – не соревнование, а дружба, взаимопомощь и командный дух.

Слет продлится до 18 июня и завершится двухдневным походом с ночевкой.