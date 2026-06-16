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Абхазия Информ

РОСГОСЦИРК ОТКРЫЛ ВТОРОЙ СЕЗОН ГАСТРОЛЕЙ В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 16 июня 2026 20:44
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РОСГОСЦИРК ОТКРЫЛ ВТОРОЙ СЕЗОН ГАСТРОЛЕЙ В АБХАЗИИ

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Артисты Российской государственной цирковой компании представили жителям и гостям Республики новую программу «Магия цирка», объединившую лучшие жанры современного циркового искусства. Гастрольный проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Абхазия.

«Мы рады вновь приветствовать Росгосцирк в Абхазии. Меморандум о проведении летних гастролей, подписанный на полях форума «Абхазия – инвестиции в будущее», уже доказал свою эффективность. До конца лета цирк будет базироваться в районе станции Кяласур, и мы уверены, что новая программа станет ярким событием культурной жизни нашей республики», – отметил министр культуры Республики Абхазия Даур Кове.

В программе зрителей ждут захватывающие выступления бесстрашных канатоходцев под руководством Екатерины Венегас, воздушной гимнастки Евгении Полусаловой, виртуозного жонглера Дениса Чиндяскина и харизматичного клоуна-коверного Дениса Мушкарева.

Особым украшением шоу стали экзотические животные: попугаи ара, лемуры, дикобразы, а также шимпанзе.

Премьерные показы собрали около 2000 зрителей. Среди гостей представлений были малоимущие и социально незащищенные граждане, а также жители отдаленных сел и районов Абхазии.

В нынешнем сезоне программа «Магия цирка» будет представлена 30 раз. Показы продлятся до 30 августа.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 16 июня 2026 20:47

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