 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕДПРИЯТИЕ «МОЛОЧНЫЙ ДВОР» НАЧНЕТ ВЫПУСК ГОТОВОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости Вторник, 16 июня 2026 20:48
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕДПРИЯТИЕ «МОЛОЧНЫЙ ДВОР» НАЧНЕТ ВЫПУСК ГОТОВОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Молочный завод в селе Лабра сможет покрыть около 60% внутреннего абхазского рынка, рассказал гендиректор предприятия Батал Дзяпшба. На предприятии уже проведены основные пусконаладочные работы, подготовлен персонал, выпущены пробные партии продукции и оснащена современная лаборатория контроля качества

В сутки оборудование может переработать до 20 тонн молока. 

Первую готовую продукцию, по словам Дзяпшба, планируется получить через 2-3 недели. На заводе будут делать кефир, йогурты, молоко, творог, в будущем планируется и сливочное масло.

Сырье будут поставлять из Беларуси и России. Гендиректор завода добавил, что пока в Абхазии нет таких больших ферм, которые могли бы стабильно обеспечивать предприятие нужным объемом молока.

По словам главы администрации Очамчырского района Алхаса Кация, запуск предприятия имеет важное значение не только для района, но и для всей республики. «Запуск завода позволит обеспечить рынок Абхазии собственной молочной продукцией и создать новые рабочие места. После выхода предприятия на полную мощность, мы ожидаем значительные налоговые поступления в местный бюджет – до 15 миллионов рублей в год. Для Очамчырского района это существенная сумма», – подчеркнул Кация.

Предприятие «Молочный двор» получило финпомощь в рамках абхазо-российской программы льготного кредитования, проект финансируется при поддержке российского банка «ВТБ».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 16 июня 2026 20:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОСГОСЦИРК ОТКРЫЛ ВТОРОЙ СЕЗОН ГАСТРОЛЕЙ В АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.