ПРЕДПРИЯТИЕ «МОЛОЧНЫЙ ДВОР» НАЧНЕТ ВЫПУСК ГОТОВОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Молочный завод в селе Лабра сможет покрыть около 60% внутреннего абхазского рынка, рассказал гендиректор предприятия Батал Дзяпшба. На предприятии уже проведены основные пусконаладочные работы, подготовлен персонал, выпущены пробные партии продукции и оснащена современная лаборатория контроля качества

Первую готовую продукцию, по словам Дзяпшба, планируется получить через 2-3 недели. На заводе будут делать кефир, йогурты, молоко, творог, в будущем планируется и сливочное масло.

Сырье будут поставлять из Беларуси и России. Гендиректор завода добавил, что пока в Абхазии нет таких больших ферм, которые могли бы стабильно обеспечивать предприятие нужным объемом молока.

По словам главы администрации Очамчырского района Алхаса Кация, запуск предприятия имеет важное значение не только для района, но и для всей республики. «Запуск завода позволит обеспечить рынок Абхазии собственной молочной продукцией и создать новые рабочие места. После выхода предприятия на полную мощность, мы ожидаем значительные налоговые поступления в местный бюджет – до 15 миллионов рублей в год. Для Очамчырского района это существенная сумма», – подчеркнул Кация.

Предприятие «Молочный двор» получило финпомощь в рамках абхазо-российской программы льготного кредитования, проект финансируется при поддержке российского банка «ВТБ».