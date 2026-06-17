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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ИЗБРАЛИ ВОСЕМЬ СУДЕЙ РАЗНЫХ ИНСТАНЦИЙ

Новости Среда, 17 июня 2026 16:59
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ИЗБРАЛИ ВОСЕМЬ СУДЕЙ РАЗНЫХ ИНСТАНЦИЙ

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента проголосовали за избрание:

• Мимозы Цушба – на должность судьи Верховного суда РА,

• Генри Гамисония – на должность судьи Верховного Суда РА,

• Зарины Габеевой – на должность судьи Сухумского городского суда,

• Инара Кварчия – на должность судьи Сухумского городского суда,

• Игоря Агумава – на должность судьи Гулрыпшского районного суда,

• Камы Джопуа – на должность судьи Арбитражного суда РА,

• Дмирия Гагулия – на должность судьи Военного суда РА,

• Эсмы Бжания – на должность судьи Военного суда РА.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 17 июня 2026 17:01

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