ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ИЗБРАЛИ ВОСЕМЬ СУДЕЙ РАЗНЫХ ИНСТАНЦИЙ
Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента проголосовали за избрание:
• Мимозы Цушба – на должность судьи Верховного суда РА,
• Генри Гамисония – на должность судьи Верховного Суда РА,
• Зарины Габеевой – на должность судьи Сухумского городского суда,
• Инара Кварчия – на должность судьи Сухумского городского суда,
• Игоря Агумава – на должность судьи Гулрыпшского районного суда,
• Камы Джопуа – на должность судьи Арбитражного суда РА,
• Дмирия Гагулия – на должность судьи Военного суда РА,
• Эсмы Бжания – на должность судьи Военного суда РА.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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