ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ И ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты не приняли проект закона «О поправке к Конституции Республики Абхазия «Об увеличении возрастного ценза депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Президента Республики Абхазия», вынесенный на заседание сессии Парламента для принятия во втором чтении.

Законопроект предусматривал увеличение нижнего порога возрастного ценза для кандидатов в президенты с 35 до 45 лет, а верхнего – с 65 до 70 лет.

Для кандидатов в депутаты Парламента нижний порог возрастного ценз планировалось увеличить с 25 до 33 лет.

За проект проголосовало 13 депутатов, против – 11, четыре депутата воздержались.

Для внесения изменений в Конституцию Абхазии требуется квалифицированное большинство – две трети голосов от общего числа депутатов Парламента.

Перед голосованием за законопроект в целом депутаты отдельно голосовали за поправки.

За поправку, предложенную спикером Парламента Лашей Ашуба об установлении нижнего порога возрастного ценза для кандидатов в президенты в 40 лет и верхнего – в 70 лет, проголосовали 19 депутатов, против – четыре, воздержались трое.

Установить возрастной ценз в 30 лет для кандидатов в депутаты предлагал председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба. За это проголосовали 10 депутатов, против – 13, воздержались четверо.

Об этом сообщает Апсныпресс.