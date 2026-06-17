ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ И ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ
Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты не приняли проект закона «О поправке к Конституции Республики Абхазия «Об увеличении возрастного ценза депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Президента Республики Абхазия», вынесенный на заседание сессии Парламента для принятия во втором чтении.
Законопроект предусматривал увеличение нижнего порога возрастного ценза для кандидатов в президенты с 35 до 45 лет, а верхнего – с 65 до 70 лет.
Для кандидатов в депутаты Парламента нижний порог возрастного ценз планировалось увеличить с 25 до 33 лет.
За проект проголосовало 13 депутатов, против – 11, четыре депутата воздержались.
Для внесения изменений в Конституцию Абхазии требуется квалифицированное большинство – две трети голосов от общего числа депутатов Парламента.
Перед голосованием за законопроект в целом депутаты отдельно голосовали за поправки.
За поправку, предложенную спикером Парламента Лашей Ашуба об установлении нижнего порога возрастного ценза для кандидатов в президенты в 40 лет и верхнего – в 70 лет, проголосовали 19 депутатов, против – четыре, воздержались трое.
Установить возрастной ценз в 30 лет для кандидатов в депутаты предлагал председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба. За это проголосовали 10 депутатов, против – 13, воздержались четверо.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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