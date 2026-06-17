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Абхазия Информ

ЗАКОНОПРОЕКТ О РАЗВИТИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В АБХАЗИИ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Новости Среда, 17 июня 2026 17:02
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ЗАКОНОПРОЕКТ О РАЗВИТИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В АБХАЗИИ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий в Республике Абхазия». Документ разработан в целях установления основ правового регулирования организации и развития в стране креативных индустрий как базового сектора креативной экономики, а также определения условий деятельности и государственной поддержки в данной сфере.

Проектом закона впервые вносятся определения таких понятий, как креативная индустрия, креативный продукт, субъект креативной индустрии, креативный кластер и креативный хаб, которые ранее не были закреплены в действующем законодательстве.

Документ также определяет принципы государственной политики в сфере развития творческих индустрий и устанавливает полномочия центральных органов государственной власти в данной сфере.

Одним из важнейших положений проекта является установление видов креативных индустрий. К ним отнесены:

– индустрии, основанные на историко-культурном наследии, включая народные художественные промыслы, ремесла, деятельность по представлению обществу музейных предметов и коллекций, а также производство продукции с использованием изображений объектов культурного достояния;

– индустрии, основанные на произведениях литературы и искусства, включая драматические, музыкальные, хореографические, аудиовизуальные, фотографические и изобразительные произведения, а также результаты издательской и исполнительской деятельности;

– индустрии, основанные на информационно-телекоммуникационных технологиях, включая обработку данных, разработку программного обеспечения, использование технологий виртуальной и дополненной реальности, создание компьютерных и видеоигр, а также деятельность по созданию и распространению информации.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 17 июня 2026 17:07

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