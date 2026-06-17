ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА АБХАЗИИ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли отчет о деятельности Национального банка Абхазии за 2025 год. Документ на заседании сессии представил заместитель председателя банка Георгий Квеквескири.

По состоянию на 1 января 2026 года банковская система республики представлена Национальным банком и 14 кредитными организациями. Уставный капитал банковского сектора на начало текущего года составил 724 млн рублей. В отчетном периоде зафиксирована положительная динамика практически по всем ключевым показателям. Совокупная валюта баланса достигла 25 млрд рублей.

Ресурсная база коммерческих банков увеличилась за счет притока сбережений граждан – депозиты физических лиц превысили 3 млрд 433 млн рублей.

Рост пассивов позволил финансовым организациям нарастить объемы кредитования экономики и населения.

Совокупные кредитные вложения составили 7 млрд 400 млн рублей. Из этой суммы:

3 млрд рублей – кредиты юридическим лицам;

2,7 млрд рублей – кредиты физическим лицам;

свыше 1,6 млрд рублей – кредиты индивидуальным предпринимателям.

В сегменте кредитования индивидуальных предпринимателей зафиксировано существенное увеличение – портфель вырос на 475 млн рублей, что свидетельствует об активном финансировании малого и среднего предпринимательства в стране.

По итогам 2025 года прибыль получили 9 из 14 действующих кредитных организаций на общую сумму 433 млн рублей. Совокупный убыток убыточных кредитных организаций составил 380 млн рублей, что на 120 млн рублей выше показателя предыдущего года.

Банк Абхазии и коммерческие банки в отчетном периоде уделяли повышенное внимание развитию национальной платежной системы. За 2025 год инфраструктура республики пополнилась 1188 новыми платежными устройствами.

Сам Банк Абхазии завершил 2025 год с чистой прибылью в размере практически 126 млн рублей. Из этого объема 25 млн рублей будут напрямую перечислены в республиканский бюджет.

В целом по итогам 2025 года, кредитные организации совместно с Национальным банком направили в бюджетную систему Республики Абхазия (включая налоговые платежи и взносы во внебюджетные фонды) 414 млн рублей.

Об этом сообщает Апсныпресс.